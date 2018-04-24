Международный день солидарности молодёжи празднуется 24 апреля

08:37, 24 апреля 2018, ПАИ

По решению Всемирной федерации демократической молодежи ежегодно 24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи (International Day of Youth Solidarity), сообщает сalend.ru. Впервые праздник был отмечен в 1957 году, а дата для проведения Дня была приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году.

Этот памятный день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи.

Объединение усилий молодежных, общественных организаций, широких слоев населения, людей неравнодушных, душой болеющих за будущее своих детей и внуков, позволяет усилить контроль общества за соблюдением прав молодежи, способствует повышению организованности и творческой активности молодежи в реализации экономических, социальных, научно-технических и нравственных проблем общества, укреплению преемственности поколений, законности и правопорядка.

Что же касается традиций этого праздника, то раньше он отмечался весьма широко. В Международный день солидарности молодежи проводились молодёжные съезды, концерты и другие праздничные мероприятия, программа которых тщательно продумывалась. Их главной целью было — подчеркнуть высокую цель дружеского объединения народов, коллективизм, укрепить единство наций, продемонстрировать свое стремление объединить усилия в борьбе за права молодежи, сплотить молодежь для решения своих проблем. Но с годами все это практически сошло на нет, и в настоящее время эта дата отмечается эпизодически, как правило, по инициативе и при поддержке различных молодежных и общественных организаций.

У молодежи планеты есть несколько «своих» праздников — Международный день молодежи отмечается 12 августа, Всемирный день молодежи — 10 ноября, а в России 27 июня празднуется День молодежи.