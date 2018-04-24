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Общество

Международный день солидарности молодёжи празднуется 24 апреля

По решению Всемирной федерации демократической молодежи ежегодно 24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи (International Day of Youth Solidarity), сообщает сalend.ru. Впервые праздник был отмечен в 1957 году, а дата для проведения Дня была приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году.

Этот памятный день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи.

Объединение усилий молодежных, общественных организаций, широких слоев населения, людей неравнодушных, душой болеющих за будущее своих детей и внуков, позволяет усилить контроль общества за соблюдением прав молодежи, способствует повышению организованности и творческой активности молодежи в реализации экономических, социальных, научно-технических и нравственных проблем общества, укреплению преемственности поколений, законности и правопорядка.

 Что же касается традиций этого праздника, то раньше он отмечался весьма широко. В Международный день солидарности молодежи проводились молодёжные съезды, концерты и другие праздничные мероприятия, программа которых тщательно продумывалась. Их главной целью было — подчеркнуть высокую цель дружеского объединения народов, коллективизм, укрепить единство наций, продемонстрировать свое стремление объединить усилия в борьбе за права молодежи, сплотить молодежь для решения своих проблем. Но с годами все это практически сошло на нет, и в настоящее время эта дата отмечается эпизодически, как правило, по инициативе и при поддержке различных молодежных и общественных организаций.

У молодежи планеты есть несколько «своих» праздников — Международный день молодежи отмечается 12 августа, Всемирный день молодежи — 10 ноября, а в России 27 июня празднуется День молодежи.

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