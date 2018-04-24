Всемирный день защиты лабораторных животных отмечается 24 апреля

09:09, 24 апреля 2018, ПАИ

24 апреля в календаре экологических дат отмечен как Всемирный день защиты лабораторных животных (World Day for Laboratory Animals), который был учрежден Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных (ИнтерНИЧ) в 1979 году и поддержан ООН, сообщает сalend.ru.

Первоначально он «отмечался» зоозащитными организациями в ряде стран, а сегодня уже по всему миру активно развивается движение против вивисекции (экспериментов и опытов над лабораторными животными), которое поддерживают активисты различных общественных и зоозащитных организаций.

Животные использовались в опытах с давних времен, но эти работы носили эпизодический характер. Понятие «лабораторное животное» сложилось в конце XIX века в связи с бурным развитием экспериментальной биологии и медицины, а со второй половины ХХ века метод научного экспериментирования на животных оформился как самостоятельное направление. Сегодня лабораторные животные используются для моделирования патологических процессов и испытания лекарств, косметических средств, сигарет, пищевых добавок, веществ бытовой химии. Основными заказчиками исследований выступают крупные фармацевтические и косметические корпорации.

Среди наиболее часто используемых в опытах животных – мыши, кролики, обезьяны и собаки. Ежегодно сотни представителей этих видов погибают в лабораториях. Кроме того, животных используют при обучении будущих медицинских работников и ветеринарных врачей.

Биоэтика экспериментирования на животных требует использования всех последних достижений для улучшения благополучия лабораторных животных, усовершенствования технологии их содержания, обеспечения их гуманного и адекватного использования в экспериментах, уменьшения количества таких животных, уменьшения страданий и боли животных в процессе эксперимента и так далее. Также биоэтика рассматривает моральные, юридические, философские, социальные, религиозные проблемы, возникающие в связи с неизбежным использованием животных в качестве средства для прогресса биологии и медицины.

Уже в середине прошлого века во многих странах развернулось мощное общественное движение под лозунгом «Красота без жестокости», в результате чего значительное число косметических предприятий перешло на растительное сырье (то есть без животных компонентов) и альтернативное тестирование (без использования животных). Сегодня такую продукцию помечают фирменным знаком: кролик в круге и надпись – «Not tested for animals» («Не испытано на животных»), или знаком «V» (веган).

Также ИнтерНИЧ развернула свою деятельность во многих странах мира по поиску альтернатив вивисекции для занятий в учебных заведениях. Многие вузы Европы, а сегодня и России, заявили об отказе от проведения опытов на животных. Студентам взамен предоставляются видеоматериалы и компьютерные программы, которые заменяют препарирование животных. Практические же навыки они могут приобрести, препарируя трупы животных, которые умерли естественной смертью, погибли в результате несчастного случая или были усыплены из-за неизлечимой болезни.

Но если в учебном процессе можно обойтись без живого организма, то многие научные эксперименты достаточно тяжело провести без участия животных. Здесь зоозащитные организации за годы своей работы тоже достигли многих положительных результатов. Например, в 1998 году Великобритания первой запретила тестирование косметики на животных и ввела закон об обязательном обезболивании при эксперименте, а затем и другие страны; в некоторых государствах существуют организации, которые специализируются на защите прав лабораторных животных; в США большое внимание уделяется разработке альтернативных методов тестирования.

Сегодня товары, нетестированные на животных, приобретают все большую популярность у потребителей, а, следовательно, появляются и «нечистоплотные» в данном вопросе производители. В связи с этим, был утвержден ряд важных документов и Стандартов (этичной косметики и бытовой химии) мирового масштаба, направленных на защиту животных, используемых в экспериментах и других научных целей. К тому же поиск альтернативных методов для экспериментов над животными продолжается.

Всемирный день защиты лабораторных животных противники вивисекции и сторонники гуманной науки в разных странах проводят различные масштабные просветительские акции и мероприятия, чтобы еще раз привлечь внимание общественности к проблемам «братьев наших меньших», обреченных на опыты, и напомнить, что существует альтернативная медицина, косметика, бытовая химия и средства личной гигиены.