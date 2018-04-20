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Страна и мир

В Эстонии начались международные учения по отражению кибератак

В Эстонии начались международные киберучения Locked Shields («Закрытые щиты»), в которых будет участвовать почти тысяча человек из 30 стран мира, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу таллинского Центра киберзащиты НАТО.

«Учения Locked Shields пройдут с 23 по 27 апреля, в них примут участие почти 1 тысяча человек из 30 стран. Учения проводятся с целью предложить возможности тренировки специалистам в области защиты информационных систем и критической инфраструктуры от кибератак», — сообщается в заявлении Центра.

Согласно сценарию учений, в вымышленной стране «Берилия» происходит ухудшение ситуации в области безопасности: на страну производятся «враждебные действия» и кибератаки против гражданского интернет-провайдера и военной авиабазы. Атаки вызывают сбои в работе электросети, сетях общественной безопасности и других важных элементах инфраструктуры.

Ранее британские спецслужбы заявили о невозможности полной защиты от кибератак.

 

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