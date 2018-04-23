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Общество

СМИ: Путин увеличит расходы на социальную сферу на 10 трлн рублей

Президент России Владимир Путин подготовил шестилетний план экономического развития с акцентом на социальную сферу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, план предусматривает увеличение расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру на 10 трлн руб. Он направлен на «решительный прорыв» в повышении уровня жизни россиян, о котором президент говорил в послании Федеральному собранию.

Средства на реализацию программы планируется найти за счет сокращения расходов на оборону, а также роста доходов бюджета. Речь может идти в том числе о введении 4-процентного налога с продаж, однако эта мера пока не утверждена.

Агентство подчеркивает, что этот план, который будет обнародован после инаугурации 7 мая, предусматривает самое большое увеличение бюджетных расходов с 2012 года.

Ранее Путин анонсировал подготовку новой редакции майских указов.

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