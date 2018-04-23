Работодатели получат льготы за оплату отдыха сотрудников в России

22:57, 23 апреля 2018, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит работодателям при определении налоговой базы по налогу на прибыль учитывать расходы, понесенные ими на оплату турпутевок внутри РФ для своих работников и членов их семей, в сумме до 50 тыс. рублей в год на человека. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет Росбалт.

Согласно документу, речь идет о расходах на услуги по организации туризма, на санаторно-курортное лечение в России как самих работников, так и их родителей, детей (до 18 лет или до 24 лет, если дети очно учатся в профессиональном образовательном учреждении), супругов.

В законе уточняется, что в общей сложности траты работодателя на туризм и отдых работников на родине вместе с расходами на договоры добровольного личного страхования и договоры на оказание медуслуг не должны быть больше 6% от суммы расходов на оплату труда.