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Общество

Работодатели получат льготы за оплату отдыха сотрудников в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит работодателям при определении налоговой базы по налогу на прибыль учитывать расходы, понесенные ими на оплату турпутевок внутри РФ для своих работников и членов их семей, в сумме до 50 тыс. рублей в год на человека. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет Росбалт.

Согласно документу, речь идет о расходах на услуги по организации туризма, на санаторно-курортное лечение в России как самих работников, так и их родителей, детей (до 18 лет или до 24 лет, если дети очно учатся в профессиональном образовательном учреждении), супругов.

В законе уточняется, что в общей сложности траты работодателя на туризм и отдых работников на родине вместе с расходами на договоры добровольного личного страхования и договоры на оказание медуслуг не должны быть больше 6% от суммы расходов на оплату труда.

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