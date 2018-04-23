Работодатели получат льготы за оплату отдыха сотрудников в России
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит работодателям при определении налоговой базы по налогу на прибыль учитывать расходы, понесенные ими на оплату турпутевок внутри РФ для своих работников и членов их семей, в сумме до 50 тыс. рублей в год на человека. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет Росбалт.
Согласно документу, речь идет о расходах на услуги по организации туризма, на санаторно-курортное лечение в России как самих работников, так и их родителей, детей (до 18 лет или до 24 лет, если дети очно учатся в профессиональном образовательном учреждении), супругов.
В законе уточняется, что в общей сложности траты работодателя на туризм и отдых работников на родине вместе с расходами на договоры добровольного личного страхования и договоры на оказание медуслуг не должны быть больше 6% от суммы расходов на оплату труда.