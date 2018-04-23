Рост экономики прогнозирует Банк России

08:48, 24 апреля 2018, ПАИ

Банк России прогнозирует рост экономики страны во II и III кварталах по 0,4%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на обзор Центробанка.

Издание отмечает, что регулятор фактически сохранил свой прогноз, несмотря введение новых санкций и ослабление курса рубля. Эксперты считают, что внешний шок для России оказался кратковременным и не повлиял на ВВП.

Минэкономразвития в своей «Картине экономики» за апрель полагает, что девальвация рубля может повлиять на российскую экономику только в том случае, если окажется продолжительной, а к коротким шокам реальный сектор стал устойчивым.

При этом Минэкономразвития может скорректировать свой прогноз в зависимости от бюджетных и геополитических факторов и ситуации с соглашением ОПЕК+ по заморозке добычи нефти.