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Общество

Михаил Ведерников провел выездное совещание по вопросам развития «Псковавиа»

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 23 апреля провел очередное выездное совещание по вопросам развития  ОАО «Псковавиа». В нем приняли участие представители органов исполнительной власти региона, потенциального инвестора и руководство компании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В ходе совещания участники обсудили пути вывода предприятия из кризиса, возможности выхода Псковавиа на самоокупаемость, а также дальнейшее развитие авиакомпании.

В частности, речь шла о приобретении специализированной техники для аэропортового и наземного обслуживания. Соответствующий перечень с указанием очередности приобретения уже подготовили специалисты Псковавиа. «Наличие специальной техники позволит на новом уровне развивать аэропорт, принимать дополнительные воздушные суда, что положительно скажется на финансовом состоянии авиапредприятия. Кроме того, за счет расширения топливно-заправочногокомплекса удастся сэкономить на стоимости топлива», — сказал врио губернатора.

Михаил Ведерников также напомнил, что региональные власти реализуют комплекс мер, направленный на устранение замечаний со стороны Росавиации. «Мы движемся в графике по сокращению долгов по заработной плате перед сотрудниками предприятия. На прошлой неделе из областного бюджета на эти цели было направлено 9 млн рублей. До 9 мая будет перечислено еще более 8 млн рублей. Также в графике идет погашение задолженности по налогам», — подчеркнул он.

Кроме того, участники совещания утвердили «дорожную карту» развития авиапредприятия. В нее, в том числе, вошли переговоры с потенциальными перевозчиками по вопросу осуществления летной деятельности. «Есть основания полагать, что уже до конца лета у нас будут регулярные рейсы», — выразил уверенность руководитель региона.

Перед совещанием врио губернатора проконтролировал вблизи взлетно-посадочной полосы ход вырубки деревьев и кустарников, которые представляют угрозу для садящихся самолетов. По завершении работ специалисты смогут приступить к пусконаладке светового оборудования, а аэропорт получит сертификат на дополнительное направление, которое будет принимать воздушные суда в неблагоприятных погодных условиях. Вырубку планируется завершить к началу мая.

В ходе осмотра руководитель региона пообщался с местными жителями. Они обратились к нему с просьбой рассмотреть возможность посадки на месте вырубленных деревьев невысоких кустарников и помочь с ремонтом грунтовой дороги. Михаил Ведерников откликнулся на просьбы людей и поручил своему заместителю Александру Кузнецову проработать озвученные вопросы.

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