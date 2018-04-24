Ввести штрафы за информационный экстремизм предлагает Совет Федерации

09:05, 24 апреля 2018, ПАИ

В Совете Федерации разрабатывают поправки в КоАП, предусматривающие наказание за распространение недостоверной информации. Об этом газете «Известия» сообщила автор инициативы сенатор Ирина Гехт. Она полагает, что готовящийся документ позволит защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных.

В частности, поправки касаются действий «псевдоэкологических» некоммерческих организаций, которые преследуют политические цели. Ирина Гехт считает, что определить критерии недостоверной информации достаточно сложно, предполагается, что оценивать корректность сведений будут органы власти, курирующие ту или иную тематику.

Законопроект предусматривает введение штрафов для физических лиц за информационный экстремизм в размере от 50 до 100 тыс. рублей.

Экологи и юристы, в свою очередь, опасаются, что если достоверной будет считаться только информация профильных госорганов, норма может использоваться против жителей и гражданского общества.