2
12:33
Закладка ганзейской ладьи пройдет в Пскове 25 апреля
11:59
С июня все виды актовых записей псковичи смогут осуществлять во Дворце бракосочетаний на Детской, 2
10:26
Геральдический ПАИ-live начнется в 15:00
10:15
В Псковской области расположены одни из самых дешёвых дач в России
09:16
Завершение строительства Перинатального центра в Пскове стало темой внеочередного совещания у врио губернатора
08:54
Михаил Ведерников провел выездное совещание по вопросам развития «Псковавиа»
22:20
Обвиняемые в гибели десантников 6-й роты в Чечне предстанут перед судом спустя 18 лет
Еще новости
Общество

Ввести штрафы за информационный экстремизм предлагает Совет Федерации

В Совете Федерации разрабатывают поправки в КоАП, предусматривающие наказание за распространение недостоверной информации.  Об этом газете  «Известия» сообщила автор инициативы сенатор Ирина Гехт. Она полагает, что готовящийся документ позволит защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных. 

В частности, поправки касаются действий «псевдоэкологических» некоммерческих организаций, которые преследуют политические цели. Ирина Гехт считает, что определить критерии недостоверной информации достаточно сложно, предполагается, что  оценивать корректность сведений будут органы власти, курирующие ту или иную тематику.

Законопроект предусматривает введение штрафов для физических лиц за информационный экстремизм в размере от 50 до 100 тыс. рублей.

Экологи и юристы, в свою очередь, опасаются, что если достоверной будет считаться только информация профильных госорганов, норма может использоваться против жителей и гражданского общества.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Закладка ганзейской ладьи пройдет в Пскове 25 апреля
24 апреля 2018
Закладка ганзейской ладьи пройдет в Пскове 25 апреля
С июня все виды актовых записей псковичи смогут осуществлять во Дворце бракосочетаний на Детской, 2
24 апреля 2018
С июня все виды актовых записей псковичи смогут осуществлять во Дворце бракосочетаний на Детской, 2
Геральдический ПАИ-live начнется в 15:00
24 апреля 2018
Геральдический ПАИ-live начнется в 15:00
В Псковской области расположены одни из самых дешёвых дач в России
24 апреля 2018
В Псковской области расположены одни из самых дешёвых дач в России
Завершение строительства Перинатального центра в Пскове стало темой внеочередного совещания у врио губернатора
24 апреля 2018
Завершение строительства Перинатального центра в Пскове стало темой внеочередного совещания у врио губернатора 1
Михаил Ведерников провел выездное совещание по вопросам развития «Псковавиа»
24 апреля 2018
Михаил Ведерников провел выездное совещание по вопросам развития «Псковавиа»
Обвиняемые в гибели десантников 6-й роты в Чечне предстанут перед судом спустя 18 лет
23 апреля 2018
Обвиняемые в гибели десантников 6-й роты в Чечне предстанут перед судом спустя 18 лет
В ГУ МЧС России по Псковской области прошёл строевой смотр в связи с переходом на летнюю форму одежды
23 апреля 2018
В ГУ МЧС России по Псковской области прошёл строевой смотр в связи с переходом на летнюю форму одежды 1

Идет загрузка...