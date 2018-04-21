Условные сроки получили 4 мошенника в Невельском районе за хищение субсидии на 4 млн рублей

09:27, 24 апреля 2018, ПАИ

В Невельском районе вынесен приговор 4 гражданам, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Они приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 5 лет условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе судебного заседания установлено, что организованная преступная группа в составе двух лиц с привлечением двух жителей Невельского района и города Великие Луки совершила хищение денег, выделенных в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села», на общую сумму свыше 4 млн рублей.

Преступление было совершено путем предоставления в Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области заведомо ложных и недостоверных сведений, подтверждающих наличие прав третьих лиц на получение субсидии.

Приговор суда не вступил в законную силу.