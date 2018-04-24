Права порховича на обеспечение лекарством помогла восстановить прокуратура

10:52, 24 апреля 2018, ПАИ

По требованию прокурора Порховского района восстановлены права инвалида на обеспечение лекарственным средством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что уроженец Порховского района имеет статус инвалида и право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, в том числе «Дапсоном», применение которого назначил ему лечащий врач. Обязанность по обеспечению указанным лекарством возложена на Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации. Рецепт врача был поставлен на отсроченное обслуживание, но на протяжении 11 месяцев пациент им не обеспечивался, в связи с чем был вынужден приобрести самостоятельно.

Порховский районный суд удовлетворил заявление прокурора района о взыскании затраченных денежных средств и о возложении на Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации обязанности по обеспечению лекарством. Решение суда в законную силу не вступило.