Россияне стали меньше переживать из-за роста цен, бедности и безработицы

10:03, 24 апреля 2018, ПАИ

Россиян стали меньше переживать из-за роста цен, бедности и безработицы. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

Кроме того, по словам экспертов, снижение градуса недовольства связано с улучшением экономической ситуации в стране. Рост же антикоррупционных настроений связан с громким обсуждением скандалов, в которых замешаны высокопоставленные чиновники.

Значительно острее граждане стали воспринимать проблему коррупции.