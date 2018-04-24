Россияне стали меньше переживать из-за роста цен, бедности и безработицы
Россиян стали меньше переживать из-за роста цен, бедности и безработицы. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».
Кроме того, по словам экспертов, снижение градуса недовольства связано с улучшением экономической ситуации в стране. Рост же антикоррупционных настроений связан с громким обсуждением скандалов, в которых замешаны высокопоставленные чиновники.
Значительно острее граждане стали воспринимать проблему коррупции.