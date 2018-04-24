На майских праздниках изменится график работы Псковского музея-заповедника

11:13, 24 апреля 2018, ПАИ

График работы Псковского музея-заповедника изменится на майских праздниках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

В частности, 29 апреля с 11:00 до 18:00 будут открыты Поганкины палаты (Некрасова, 7), картинная галерея (Некрасова, 7), выставки центрального здания музея (Некрасова, 7), Приказная палата (Кремль, 4), Власьевская башня (Кремль, 7), Спасо-Преображенский собор (фрески) Мирожского монастыря (Мирожская набережная, 2) при благоприятных погодных условиях, Фондохранилище (Комсомольский переулок, 6), музей-квартира В. И. Ленина (Ленина, 3), дом-музей «Искры» (Плехановский посад, 5), музей-квартира Ю. П. Спегальского (Октябрьский проспект, 14/1, квартира 74).

30 апреля в музее будет сокращённый день. Посетить все объекты можно с 11:00 до 17:00.

1 и 2 мая не будут работать музей-квартира В. И. Ленина, дом-музей «Искры» (Плехановский посад, 5) и музей-квартира Ю. П. Спегальского, остальные - с 11:00 до 18:00.

3 мая станет в музее выходным днём.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (8112) 66-33-11 и 8 (8112) 72-45-74.