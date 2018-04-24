33 тонны металла пытались незаконно перевезти через границу в Невельском районе

09:37, 24 апреля 2018, ПАИ

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали граждан, которые незаконно перевозили более 33 тонн черного металла. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В первом случае 53-летний гражданин Белоруссии попытался ввезти 3 тонны лома цветного металла в районе поселка Стайки без товарно-сопроводительных документов. Несколько часов спустя в районе населенного пункта Лобок пограничники задержали его 38-летнего соотечественника, который перевозил около 30 тонн. Документы на груз водитель предъявил, но, как выяснилось, заявленные в них запасные части к агрегату, производящему картон, и строительные материалы не совпадают с реальным содержимым грузового автомобиля.

По предварительной оценке, общая ориентировочная стоимость задержанного лома превысила один миллион рублей. Транспортные средства вместе с грузом и водителями были переданы сотрудникам невельской полиции.