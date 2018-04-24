0
12:33
Закладка ганзейской ладьи пройдет в Пскове 25 апреля
11:59
С июня все виды актовых записей псковичи смогут осуществлять во Дворце бракосочетаний на Детской, 2
10:26
Геральдический ПАИ-live начнется в 15:00
10:15
В Псковской области расположены одни из самых дешёвых дач в России
09:16
Завершение строительства Перинатального центра в Пскове стало темой внеочередного совещания у врио губернатора
08:54
Михаил Ведерников провел выездное совещание по вопросам развития «Псковавиа»
22:20
Обвиняемые в гибели десантников 6-й роты в Чечне предстанут перед судом спустя 18 лет
Еще новости
Общество

33 тонны металла пытались незаконно перевезти через границу в Невельском районе

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали граждан, которые незаконно перевозили более 33 тонн черного металла. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В первом случае 53-летний гражданин Белоруссии попытался ввезти 3 тонны лома цветного металла в районе поселка Стайки без товарно-сопроводительных документов. Несколько часов спустя в районе населенного пункта Лобок пограничники задержали его 38-летнего соотечественника, который перевозил около 30 тонн. Документы на груз водитель предъявил, но, как выяснилось, заявленные в них запасные части к агрегату, производящему картон, и строительные материалы не совпадают с реальным содержимым грузового автомобиля.

По предварительной оценке, общая ориентировочная стоимость задержанного лома превысила один миллион рублей.  Транспортные средства вместе с грузом и водителями были переданы сотрудникам невельской полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Закладка ганзейской ладьи пройдет в Пскове 25 апреля
24 апреля 2018
Закладка ганзейской ладьи пройдет в Пскове 25 апреля
С июня все виды актовых записей псковичи смогут осуществлять во Дворце бракосочетаний на Детской, 2
24 апреля 2018
С июня все виды актовых записей псковичи смогут осуществлять во Дворце бракосочетаний на Детской, 2
Геральдический ПАИ-live начнется в 15:00
24 апреля 2018
Геральдический ПАИ-live начнется в 15:00
В Псковской области расположены одни из самых дешёвых дач в России
24 апреля 2018
В Псковской области расположены одни из самых дешёвых дач в России
Завершение строительства Перинатального центра в Пскове стало темой внеочередного совещания у врио губернатора
24 апреля 2018
Завершение строительства Перинатального центра в Пскове стало темой внеочередного совещания у врио губернатора 1
Михаил Ведерников провел выездное совещание по вопросам развития «Псковавиа»
24 апреля 2018
Михаил Ведерников провел выездное совещание по вопросам развития «Псковавиа»
Обвиняемые в гибели десантников 6-й роты в Чечне предстанут перед судом спустя 18 лет
23 апреля 2018
Обвиняемые в гибели десантников 6-й роты в Чечне предстанут перед судом спустя 18 лет
В ГУ МЧС России по Псковской области прошёл строевой смотр в связи с переходом на летнюю форму одежды
23 апреля 2018
В ГУ МЧС России по Псковской области прошёл строевой смотр в связи с переходом на летнюю форму одежды 1

Идет загрузка...