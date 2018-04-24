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Общество

Поучаствовать в IX Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый Взгляд» могут псковичи

С 15 марта началась регистрация участников на IX Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд».  Организатором и федеральной дирекцией конкурса является Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи». Соорганизаторами конкурса выступают: Генеральная прокуратура Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное медико-биологическое агентство, Федеральная служба по контролю в сфере здравоохранения, Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы конкурса, «Новый Взгляд» - это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы, реализуемый с 2009 года. Конкурс предоставляет возможность молодежи, вне зависимости от социального статуса и положения, выразить свое отношение к актуальным проблемам в обществе и показать пути их решения.

По словам основателя конкурса, президента Фонда «Мир молодежи» Евгения Мартынова, конкурс «Новый Взгляд» - это уникальный инструмент, являющийся общественным срезом наиболее острых и значимых социальных проблем современного общества, которые волнуют молодое поколение.

Темы конкурса:

- «Вместе против коррупции» (соорганизатор Генпрокуратура) направлена на противодействие коррупции. Предполагается, что в работах могут быть отражены современные механизмы борьбы государства с проявлениями коррупции на всех уровнях и во всех сферах общества, включая здравоохранение, образование, ЖКХ, инфраструктуру, экономику, получение социальных гарантий и льгот, расходование бюджетных средств; получение государственных и муниципальных услуг и других.

- «Безопасность на транспорте - дело всех и каждого» (соорганизатор Минтранспорт) направлена на популяризацию роли не только государства, но и граждан в формировании эффективных мер, направленных на обеспечение безопасности всех видов транспорта.

- «Ответственный донор» (соорганизатор ФМБА) направлена на формирование ответственного отношения к жизни человека, поскольку
каждая донация может спасти чью-то жизнь. Донор должен быть здоровым, без вредных привычек. Ответственный донор не ограничивается одной донацией, он делает это постоянно, соблюдая нормы.

- «Доступная и качественная медицина» направлена (соорганизатор Росздравнадзор) на информирование граждан о правах на получение своевременной, доступной, качественной медицинской помощи. Каждый россиянин имеет право на бесплатную медицинскую помощь, а отказ в этом - правонарушение. Если возникают спорные ситуации: нужно обратиться в администрацию больницы - затем (если вопрос не решился) - позвонить в страховую компанию. Последняя инстанция - Росздравнадзор.

- «Молодежь за безопасность дорожного движения» направлена (соорганизатор Госавтоинспекция) на популяризацию соблюдения ПДД и нетерпимость общества к нарушителям. Тема призывает к недопустимости нарушений, и указывает на последствия нарушения правил дорожного движения. Участники дорожного движения должны соблюдать законопослушное поведение. В работах также могут быть учтены такие направления, как «безопасность пешеходов на пешеходных переходах» и «безопасность детей-пассажиров».

Работы принимаются на официальном сайте конкурса до 20 сентября по двум номинациям - «социальный плакат» и «социальный видеоролик». Возраст участников от 14 до 30 лет. Участие - бесплатное.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса по ссылке или в группе вконтакте. Также у проекта есть Инстаграм-аккаунт.

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