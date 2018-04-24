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Общество

В Псковской области расположены одни из самых дешёвых дач в России

В Псковской области расположены одни из самых дешёвых дач в России, следует из рейтинга, составленного экспертами онлайн-сервиса объявлений «Мир квартир». 

Регион расположился на 48-м месте из 54 представленных. В среднем покупка дачи в Псковской области обойдётся в 756 тысяч 923 рубля. Эксперты утверждают, что за год дачные дома в регионе подешевели на 21,4%.

Самые высокие в России средние цены на дачи — в Крыму (3 млн 214 тысяч 634 рубля), Москве (2 млн 619 тысяч рублей) и Подмосковье (2 млн 262 тысячи рублей). Пятёрку лидеров замыкают Калининградская (2 млн 255 тысяч 375 рублей) и Ленинградская области (2 млн 101 тысяча 858 рублей).

Самые низкие цены зафиксированы в Омской (695 тысяч 444 рубля), Курганской (576 тысяч 398 рублей) и Оренбургской областях (468 тысяч 333 рубля), в Республике Коми (463 тысячи 769 рублей).

Напомним, что свою дачу в Псковской области продаёт Константин Хабенский. За двухэтажный дом в   деревне Тараскино Новоржевского района  актёр просит 2 млн 700 тысяч рублей.

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