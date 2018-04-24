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Общество

Геральдический ПАИ-live начнется в 15:00

Сегодня, 24 апреля, в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин, автор посвященного псковским геральдическим символам исследования.

Валерий Кузьмин

23 апреля созданный под руководством врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова геральдический совет утвердил техническое задание для проведения конкурса эскизов герба и флага региона. Участвовать в нем может любой желающий, от претендентов не требуется геральдическое описание эскизов, этим займутся специалисты.

Какие требования предъявляются к официальным символам региона, что используется в качестве герба и флага сейчас, почему существующие символы не утверждены Геральдическим советом при президенте? Свои вопросы Валерию Кузьмину можно оставить на странице ПАИ-live.

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