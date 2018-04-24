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Общество

Пскович пробился в гранд-финал Чемпионата России по компьютерным играм-2018

Пскович Владимир Кондратьев занял первое место в отборочном этапе на Чемпионат России по компьютерным играм-2018, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Псковской области.

В игровой дисциплине «Hearthstone» киберспортсмен пробился в гранд-финал Чемпионата России, и будет представлять Псковскую область в Yota Arena 25-27 мая в Москве.

«Мы очень рады, и уже хотим поздравить Владимира с этим достижением. Удачи в финальной части чемпионата!» – отметили в пресс-службе и добавили, что призовой фонд турнира составит 3 млн 500 тыс. рублей.

В дисциплине Dota 2 Псковская область заняла 16 место среди команд России: «Откровенно говоря, не повезло с соперниками, достались чуть ли не самые сильные соперники в чемпионате. Но это не оправдание, чтобы рассчитывать на медали, надо в первую очередь забирать игры у серьезных соперников. Поблагодарим ребят за отличный результат!» – прокомментировали игру киберспортсменов в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

В дисциплине «Counter-Strike: Global Offensive» псковичи заняли 12-е место.

«Парням не хватило соревновательного опыта с серьезными соперниками на престижных турнирах, – прокомментировали в пресс-службе. – Возможно, выйди с первого места в группе, может результат был бы другим. Скажем спасибо нашим спортсменам за достойную игру и достойный результат».

Напомним, псковские команды ранее заняли призовые места на закрытой online-квалификации к Чемпионату России по компьютерным играм-2018.

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