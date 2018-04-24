С июня все виды актовых записей псковичи смогут осуществлять во Дворце бракосочетаний на Детской, 2

11:59, 24 апреля 2018, ПАИ

Завершается ремонт цокольного этажа во Дворце бракосочетаний в Пскове, сообщил Псковскому агентству информации сообщил начальник главного управления юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

«Мы планируем создать в цокольном этаже рабочую зону», - уточнил Сергей Шерстобитов. Он отметил, что сейчас сотрудники управления ЗАГС размещаются по двум адресам: на Детской, 2 и на Пароменской, 21/33. На Детской происходит регистрация браков, рождений, установление отцовства и усыновление, на Пароменской - регистрация смерти, перемены имени и расторжение брака.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











«Мы планируем объединить управление в одном здании и построить работу по принципу единого окна. Объявляется аукцион на оборудование для организации электронной очереди, как это, например, сделано в Сбербанке. Сейчас, в частности, готовится техническая документация», - отметил Сергей Шерстобитов. Переезд запланирован на июнь.

Первый и второй этажи здания на Детской, 2 будут использоваться только для торжественных мероприятий: регистрации браков и рождения.

«Цокольный этаж оборудован запасным выходом, вентиляцией, будет произведён монтаж системы видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации, то есть помещение будет укомплектовано по последнему слову техники. Ремонт первого и второго этажей рассчитываем начать в сентябре-октябре при условии наличия средств и прохождения необходимых процедур», - добавил Сергей Шерстобитов.