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Экономика

Великолукский мясокомбинат стал вторым в топ-10 крупнейших производителей колбасных изделий

Великолукский мясокомбинат стал вторым в топ-10 крупнейших производителей колбасных изделий, сообщается в исследовании AnalyticResearchGroup. Специалисты проанализировали более сотни российских компаний, занимающихся производством колбасных изделий с положительной выручкой от продаж.

По результатам очередного обновления исследования рынка колбасы и колбасных изделий в РФ, у четырех из топ-10 крупнейших производителей колбасных изделий упала выручка от продаж, но есть и те, чьи показатели значительно улучшились. Лидером в рейтинге стало ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», на второй строчке расположилось ОАО «Великолукский мясокомбинат», на третьей позиции – ЗАО «Стародворские Колбасы».

Отметим, что Великолукский мясокомбинат относится к системообразующим предприятиям Псковской области, которое реализует проект с предполагаемым размером инвестирования в 100 млрд. рублей.

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