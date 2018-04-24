Невельчанин зарезал сожительницу за постоянные упреки

10:30, 24 апреля 2018, ПАИ

В Невеле местный житель зарезал сожительницу за постоянные упреки в его адрес. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

18 апреля в полицию поступило сообщение об обнаружении по месту жительства тела 59-летней местной жительницы с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Следователи читают, что к преступлению причастен 63-летний мужчина, который в тот же день, устав слушать упреки сожительницы, схватил нож и ударил ее в грудь. В результате ранения сердца с повреждением легкого потерпевшая скончалась.

По данному факту Великолукским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и по ходатайству следствия федеральным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.