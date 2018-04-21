Сотрудники кредитного потребкооператива обманули псковичей на 6 млн рублей

10:37, 24 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники кредитного потребительского кооператива обманули псковичей на 6 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Пскова.

С 2011 года по 2017 год работники одного из кредитных потребительских кооперативов в Пскове осуществляли деятельность по привлечению денежных средств граждан в виде паевых взносов под предлогом выплаты с них процентного дохода, заведомо не собираясь исполнять данные обязательства.

С 2016 года кооператив прекратил выплаты, в том числе возврат непосредственно внесенных гражданами взносов, руководством же организации денежные средства со счетов кооператива неоднократно перечислялись в адрес подконтрольных им фирм.

Своими действиями злоумышленникам удалось похитить более 6 миллионов рублей, обманув при этом несколько десятков жителей Псковской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере). Принятое решение прокуратура города признала законным и обоснованным. Санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.