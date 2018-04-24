Более 170 тысяч рублей украла псковичка за два года из выручки аптеки

12:15, 24 апреля 2018, ПАИ

За два года в Пскове продавщица аптеки украла 175 тысяч рублей выручки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

В период с июня 2015 по март 2017 года женщина систематически присваивала себе часть выручки аптечного пункта. Кроме того, перед закрытием аптечного пункта в связи с его нерентабельностью она украла недельную выручку в сумме более 50 тысяч рублей.

За совершение указанных преступлений женщине грозит до 2 лет лишения свободы.