Ученики Псковского технического лицея стали победителями и призерами первого этапа Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети»

10:38, 24 апреля 2018, ПАИ

В Санкт-Петербурге состоялось награждение победителей и призёров первого этапа Всероссийской олимпиады школьников, проводимой ПАО

«Россети». От Псковской области награды получили десятиклассники Псковского технического лицея. По итогам первого этапа победителем стал Александр Кейно, призером Евгений Егоров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Всего в первом этапе Олимпиады, который проходил на региональном уровне и включал задания по физике, математике и информатике, в семи

регионах ответственности электросетевой компании приняли участие 139 старшеклассников.

Генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин вручил дипломы и памятные призы 19 школьникам, прибывшим из Псковской, Новгородской, Вологодской, Мурманской и Архангельской областей, республик Карелии и Коми. В своем приветствии он отметил, что проводимая Олимпиада – шаг на пути к участию в разработке и реализации передовых проектов, актуальных для электросетевого комплекса всей страны: «В рамках международного экономического форума проходит молодежный форум, на котором компания «Россети» инициирует продвижение инновационных проектов в сфере электроэнергетики. Мы будем рады видеть вас среди участников подобных мероприятий, студентов энергетических вузов, а потом и в рядах наших

сотрудников».

Задания второго этапа Олимпиады, которые ребята получили в Санкт-Петербурге для заочного выполнения, носят прикладной характер и подразумевают выполнение участниками комплексных заданий (кейсов), направленных на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания на практике в области электроэнергетики. Итоги второго этапа подведут в начале июня.

Во время визита в Санкт-Петербург, школьники посетили оперативно – ситуационный центр МРСК Северо-Запада, куда стекаются данные о работе

электросетевого комплекса семи регионов, а также осмотрели достопримечательности северной столицы во время обзорной экскурсии.

Напомним, ПАО «Россети» впервые в этом году проводит Всероссийскую олимпиаду для выявления старшеклассников, способных к инновационному мышлению и готовых связать свою профессиональную деятельность с электроэнергетикой. Лидеры конкурса войдут во внешний кадровый резерв электросетевых компаний и могут получить преимущества при поступлении в ведущие энергетические вузы - партнеры мероприятия.