Шесть лет тюрьмы грозит псковичу за присвоение около полумиллиона рублей

10:58, 24 апреля 2018, ПАИ

Прокуратура Пскова направила в суд уголовное дело в отношении псковича, обвиняемого в присвоении вверенных ему денег, принадлежащих организации, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

Следствие установило, что менеджер фирмы, осуществляющей оптовую торговлю строительными материалами, с сентября 2016 года по август 2017 года с помощью программы «Банк-Клиент» через удаленный доступ к расчетному счету организации, систематически перечислял с него деньги на свои банковские счеты и распоряжался ими по своему усмотрению.

Пока данный факт не выявило руководство фирмы, ему удалось похитить более 475 тыс. рублей. Как пояснили в прокуратуре, за совершение преступления мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.