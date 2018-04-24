0
12:33
Закладка ганзейской ладьи пройдет в Пскове 25 апреля
11:59
С июня все виды актовых записей псковичи смогут осуществлять во Дворце бракосочетаний на Детской, 2
10:26
Геральдический ПАИ-live начнется в 15:00
10:15
В Псковской области расположены одни из самых дешёвых дач в России
09:16
Завершение строительства Перинатального центра в Пскове стало темой внеочередного совещания у врио губернатора
08:54
Михаил Ведерников провел выездное совещание по вопросам развития «Псковавиа»
22:20
Обвиняемые в гибели десантников 6-й роты в Чечне предстанут перед судом спустя 18 лет
Еще новости
Общество

Псковский молодежный центр проведет экослет «Зеленая планета» для молодежи из Ганзейских городов

Псковский городской молодежный центр объявил о начале приема заявок на участие Молодежном экослете «Зеленая планета», который пройдет с 20 по 23 июля 2018 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Молодежного центра.

Соорганизатором слета является Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Слет проводится с целью объединения молодежи из Ганзейских городов, которая увлекается волонтерской деятельностью в экологическом направлении.

Для участия в экослете необходимо жить в одном из ганзейских городов,  соответствовать возрасту от 18 до 30 лет, организовывать или участвовать в экологических акциях, быть волонтером, знать английский, чтобы общаться  с участниками слета.

Кроме того, в рамках экослета «Зеленая планета» планируются экоакция в природном заповеднике, мастер-классы, круглый стол, квест-экскурсия,  презентация проектов, нетворкинг-сессии и воркшопы.

Подать заявку или узнать подробности можно по телефону 56-44-44. Положение о конкурсе размещено здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Закладка ганзейской ладьи пройдет в Пскове 25 апреля
24 апреля 2018
Закладка ганзейской ладьи пройдет в Пскове 25 апреля
С июня все виды актовых записей псковичи смогут осуществлять во Дворце бракосочетаний на Детской, 2
24 апреля 2018
С июня все виды актовых записей псковичи смогут осуществлять во Дворце бракосочетаний на Детской, 2
Геральдический ПАИ-live начнется в 15:00
24 апреля 2018
Геральдический ПАИ-live начнется в 15:00
В Псковской области расположены одни из самых дешёвых дач в России
24 апреля 2018
В Псковской области расположены одни из самых дешёвых дач в России
Завершение строительства Перинатального центра в Пскове стало темой внеочередного совещания у врио губернатора
24 апреля 2018
Завершение строительства Перинатального центра в Пскове стало темой внеочередного совещания у врио губернатора 1
Михаил Ведерников провел выездное совещание по вопросам развития «Псковавиа»
24 апреля 2018
Михаил Ведерников провел выездное совещание по вопросам развития «Псковавиа»
Обвиняемые в гибели десантников 6-й роты в Чечне предстанут перед судом спустя 18 лет
23 апреля 2018
Обвиняемые в гибели десантников 6-й роты в Чечне предстанут перед судом спустя 18 лет
В ГУ МЧС России по Псковской области прошёл строевой смотр в связи с переходом на летнюю форму одежды
23 апреля 2018
В ГУ МЧС России по Псковской области прошёл строевой смотр в связи с переходом на летнюю форму одежды 1

Идет загрузка...