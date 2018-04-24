Псковский молодежный центр проведет экослет «Зеленая планета» для молодежи из Ганзейских городов

12:29, 24 апреля 2018, ПАИ

Псковский городской молодежный центр объявил о начале приема заявок на участие Молодежном экослете «Зеленая планета», который пройдет с 20 по 23 июля 2018 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Молодежного центра.

Соорганизатором слета является Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Слет проводится с целью объединения молодежи из Ганзейских городов, которая увлекается волонтерской деятельностью в экологическом направлении.

Для участия в экослете необходимо жить в одном из ганзейских городов, соответствовать возрасту от 18 до 30 лет, организовывать или участвовать в экологических акциях, быть волонтером, знать английский, чтобы общаться с участниками слета.

Кроме того, в рамках экослета «Зеленая планета» планируются экоакция в природном заповеднике, мастер-классы, круглый стол, квест-экскурсия, презентация проектов, нетворкинг-сессии и воркшопы.

Подать заявку или узнать подробности можно по телефону 56-44-44. Положение о конкурсе размещено здесь.