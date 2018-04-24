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Общество

Дмитрий Шахов намерен разъяснить псковичам принцип работы КОИБов

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов намерен разъяснить псковичам принцип работы комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом он сообщил на пресс-конференции 24 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Электронный подсчёт голосов абсолютно достоверен, по этому пути идет весь цивилизованный мир», - отметил Дмитрий Шахов и добавил, что он вместе с Избирательной комиссией Псковской области намерен провести показательный семинар с КОИБами и продемонстрировать, как изменяется количество голосов после внесения в аппарат бюллетеня.

Он также отметил, что «постоянно мониторит прохождение предвыборных кампаний в регионе, все вопросы, связанные с митингами и шествиями». Дмитрий Шахов добавил, что каждая политическая партия на прошедших в марте выборах смогла донести свою программу до избирателей. «Фундаментальные права наших граждан на выборах не были нарушены», - подытожил омбудсмен.

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