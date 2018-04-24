Дмитрий Шахов о митингах: 2017 год был достаточно урожайный

11:05, 24 апреля 2018, ПАИ

«2017 год был достаточно урожайный на различные акции и митинги», - заявил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Об этом с пресс-конференции 24 апреля передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Дмитрия Шахова, в 2017 году в области было проведено 1 тыс. 59 публичных мероприятий. При этом он отметил, что в среднем на один день приходилось по три мероприятия. По сравнению с 2016 годом наблюдается рост, заметил псковский омбудсмен.

«Жалоб серьезных по проведению митингов в адрес уполномоченного не было», - заключил Дмитрий Шахов.