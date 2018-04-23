Псковичи стали чаще жаловаться на действия судебных приставов

12:11, 24 апреля 2018, ПАИ

Псковичи стали чаще жаловаться на действия судебных приставов, констатировал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов на пресс-конференции 24 апреля. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Дмитрия Шахова, 43% экономических жалоб в адрес омбудсмена касается действий судебных приставов. Уполномоченный рассказал о случае, когда однофамилец должника пострадал от наложенного приставами ареста. При этом Дмитрий Шахов упомянул, что даже в случае ограничения выезда за границу находчивые псковичи уезжают кататься по миру через Белоруссию.

Дмитрий Шахов также озвучил свое отношение к борьбе профсоюзов за индексацию зарплаты. По его мнению, индексация - не только право сотрудника, но и обязанность работодателя. Он, в частности, рассказал, что государственные муниципальные служащие остались без индексации и обратились с жалобой в адрес областного Собрания и губернатора. «До 1 июля данный вопрос предложено решить в качестве рекомендации», - отметил Дмитрий Шахов.