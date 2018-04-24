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Общество

На 28% возросло количество обращений к псковскому омбудсмену

На 28% возросло количество обращений к псковскому омбудсмену. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом заявил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в ходе пресс-конференции, сегодня, 24 апреля.

Он отметил, что по сравнению с 2016 годом поменялась структура обращений: в 2017-м на 45% возросло количество обращений о нарушении личных прав граждан, в 2 раза увеличилось число обращений экономической направленности. В целом же из общего числа обращений 45% были в сфере личных прав граждан, а 39% – в сфере социальных прав.

Дмитрий Шахов подчеркнул, что его беспокоит ненадлежащее исполнение своих обязанностей адвокатами, о чем поступают соответствующие жалобы.  

По его словам, количество преступлений в Псковской области снижается, но омбудсмена озадачивает рост числа убийств и случаев причинения тяжкого вреда здоровью человека.

Также правозащитник обратил внимание на жалобы из колоний и СИЗО области, 70% из которых связаны с ненадлежащим оказанием медицинских услуг заключенных.

«Неправильное исчисление пенсий, пособий, оказание медицинской помощи – эти вопросы также не остались без нашего внимания, как правозащитного института», – добавил он.

Дмитрий Шахов привел в пример женщину, у которой умер родственник в одном из псковских социальных учреждений, от нее скрыли дату смерти, а по результатам назначенного омбудсменом расследования выявили ошибки персонала больницы. Дмитрий Шахов направил свое заключение в адрес соцзащиты.

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