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Общество

Директор псковского гипермаркета презентует книгу своих стихов

28 апреля в 18:00 в кафе «Старое кино» (Советская, 37) состоится презентация книги стихов «Исхода нет» директора одного из псковских гипермаркетов, поэта, автора-исполнителя Николая Рассадина.

Николай Рассадин

Николай Рассадин родился в 1961 году в Москве. Окончил Московский механико-технологический техникум мясной и молочной промышленности. В 1986-1992 годах работал в Московском уголовном розыске в должности оперуполномоченного. Затем на протяжении 14 лет «занимался проблемами безопасности бизнеса». В 2006 году переехал на постоянное место жительства в Псков. 

Стихи пишет с 15 лет. Под творческим псевдонимом «Николай Юрьевич» издал два сборника стихов, а также выпустил два музыкальных альбома песен в стиле «шансон».

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