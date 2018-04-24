Директор псковского гипермаркета презентует книгу своих стихов

12:10, 24 апреля 2018, ПАИ

28 апреля в 18:00 в кафе «Старое кино» (Советская, 37) состоится презентация книги стихов «Исхода нет» директора одного из псковских гипермаркетов, поэта, автора-исполнителя Николая Рассадина.

Николай Рассадин родился в 1961 году в Москве. Окончил Московский механико-технологический техникум мясной и молочной промышленности. В 1986-1992 годах работал в Московском уголовном розыске в должности оперуполномоченного. Затем на протяжении 14 лет «занимался проблемами безопасности бизнеса». В 2006 году переехал на постоянное место жительства в Псков.

Стихи пишет с 15 лет. Под творческим псевдонимом «Николай Юрьевич» издал два сборника стихов, а также выпустил два музыкальных альбома песен в стиле «шансон».