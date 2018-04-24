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Общество

111 экопреступлений выявили в Псковской области в 2017 году

В 2017 году в Псковской области было выявлено 111 экологических преступлений, ущерб по которым составил 23 млн рублей. Об этом сегодня, 24 апреля, в ходе пресс-конференции рассказал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, передает корреспондент Псковского агентства информации. Тем не менее, омбудсмен отметил, что экологическая ситуация в регионе является стабильной.

Кроме того, Дмитрий Шахов заявил, что поддерживает врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в вопросе о ситуации с утилизацией твердых бытовых отходов (ТБО). Поступившие коллективные обращения, по словам псковского омбудсмена, показали, что муниципальные власти ранее «многое не сделали» в этой сфере. 

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