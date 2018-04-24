Дмитрий Шахов помог псковичу отправиться в армию
Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов помог псковичу отправиться в армию, передаёт с пресс-конференции 24 апреля корреспондент Псковского агентства информации.
К омбудсмену обратился молодой человек, который три года не мог попасть в армию. Выяснилось, что военкомат неверно трактовал законодательство. В детстве молодой человек совершил правонарушение, которое в военкомате расценили как серьезное преступление. В итоге омбудсмену удалось добиться, чтобы пскович все-таки отправился в армию. «Парень спортивный, очень хотел служить», - отметил он.