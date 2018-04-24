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Общество

Совершить паломничество на Соловецкие острова и в Карелию приглашает Великолукская епархия 5-10 июля

С 5 по 10 июля состоится паломническая поездка на Соловецкие острова и в Карелию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Паломническая служба Соловецкого монастыря подготовила большую 4-х дневную экскурсионную программу, которая начнется с 3-х часовой пешеходной экскурсии по монастырю и Соловецкому острову. Паломники смогут увидеть северную природу островов Белого моря, находящихся всего в 150 км от Полярного круга, совершат автобусную экскурсию по Большому Соловецкому острову, в Макариеву пустынь и в Свято-Вознесенский скит на Секирной Горе, где располагался штрафной изолятор Соловецкого лагеря. 

Паломники из Пскова и Великих Лук на Соловецком причале, 2017 год (фото пресс-службы Великолукской епархии)

Также паломники посетят Филипповскую (Иисусову) пустынь – место молитвенного подвига великого русского святого митрополита Филиппа. Здесь ему явился обагренный кровью Спаситель в терновом венце. 

Будет возможность посетить и берег у Белого моря у Переговорного камня, установленного в память о подвиге монахов, отстоявших монастырь от англо-французской эскадры в период Крымской войны (1853-1855 годов). 

Паломники совершат теплоходную экскурсию в Свято-Андреевскую пустынь, которая находится на Большом Заяцком острове. 

Как рассказали в пресс-службе, для желающих будут организованы: 

- однодневная теплоходная экскурсия на остров Анзер, так называемую Русскую Голгофу (Голгофо-Распятский скит - место массовых захоронений священников и монахов, на котором выросла береза в форме креста). Здесь же на Анзере паломники посетят Свято-Троицкий скит и Елеазарову пустынь; 

- поход на лодках по озерам и каналам Большого Соловецкого острова; 

- поход на Белужий мыс. Здесь с расстояния нескольких метров можно наблюдать за жизнью белых китов - белух. 

По дороге на Соловецкие острова паломники сделают остановки и посетят: 

- Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, где находятся нетленные мощи Александра Свирского (Ленинградская область); 

- целебный Святой источник в Введено-Оятском монастыре (Ленинградская область); 

- самый красивый водопад Европы - Кивач (Карелия). 

Отъезд из Великих Лук состоится 5 июля в 00:30, из Пскова в 5:30, а из Санкт-Петербурга в 8:30. Прибытие в Великие Луки - 10 июля в 20:00, в Псков 16:00, а в Санкт-Петербург – 13:00. 

В качестве транспорта будут предоставлены автобус и теплоход. 

В пресс-службе пояснили, что время проведения экскурсий будет спланировано так, что желающие смогут принять участие во всех церковных службах Соловецкого монастыря, желающие смогут исповедоваться и принять Таинство Причастия. 

Группу будет сопровождть священник. Поездка организуется по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия. 

Получить подробную информацию и записаться на экскурсию можно по телефону +7 (921) 508-31-95.

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