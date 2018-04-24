Совершить паломничество на Соловецкие острова и в Карелию приглашает Великолукская епархия 5-10 июля

12:49, 24 апреля 2018, ПАИ

С 5 по 10 июля состоится паломническая поездка на Соловецкие острова и в Карелию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Паломническая служба Соловецкого монастыря подготовила большую 4-х дневную экскурсионную программу, которая начнется с 3-х часовой пешеходной экскурсии по монастырю и Соловецкому острову. Паломники смогут увидеть северную природу островов Белого моря, находящихся всего в 150 км от Полярного круга, совершат автобусную экскурсию по Большому Соловецкому острову, в Макариеву пустынь и в Свято-Вознесенский скит на Секирной Горе, где располагался штрафной изолятор Соловецкого лагеря.

Также паломники посетят Филипповскую (Иисусову) пустынь – место молитвенного подвига великого русского святого митрополита Филиппа. Здесь ему явился обагренный кровью Спаситель в терновом венце.

Будет возможность посетить и берег у Белого моря у Переговорного камня, установленного в память о подвиге монахов, отстоявших монастырь от англо-французской эскадры в период Крымской войны (1853-1855 годов).

Паломники совершат теплоходную экскурсию в Свято-Андреевскую пустынь, которая находится на Большом Заяцком острове.

Как рассказали в пресс-службе, для желающих будут организованы:

- однодневная теплоходная экскурсия на остров Анзер, так называемую Русскую Голгофу (Голгофо-Распятский скит - место массовых захоронений священников и монахов, на котором выросла береза в форме креста). Здесь же на Анзере паломники посетят Свято-Троицкий скит и Елеазарову пустынь;

- поход на лодках по озерам и каналам Большого Соловецкого острова;

- поход на Белужий мыс. Здесь с расстояния нескольких метров можно наблюдать за жизнью белых китов - белух.

По дороге на Соловецкие острова паломники сделают остановки и посетят:

- Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, где находятся нетленные мощи Александра Свирского (Ленинградская область);

- целебный Святой источник в Введено-Оятском монастыре (Ленинградская область);

- самый красивый водопад Европы - Кивач (Карелия).

Отъезд из Великих Лук состоится 5 июля в 00:30, из Пскова в 5:30, а из Санкт-Петербурга в 8:30. Прибытие в Великие Луки - 10 июля в 20:00, в Псков 16:00, а в Санкт-Петербург – 13:00.

В качестве транспорта будут предоставлены автобус и теплоход.

В пресс-службе пояснили, что время проведения экскурсий будет спланировано так, что желающие смогут принять участие во всех церковных службах Соловецкого монастыря, желающие смогут исповедоваться и принять Таинство Причастия.

Группу будет сопровождть священник. Поездка организуется по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия.

Получить подробную информацию и записаться на экскурсию можно по телефону +7 (921) 508-31-95.