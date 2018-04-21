Три великолучанина отправились в колонию за грабёж в особо крупном размере

11:49, 24 апреля 2018, ПАИ

В Великих Луках за совершение грабежа в особо крупном размере осудили группу лиц, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В январе 2017 года в Великих Луках 34-летняя горожанка, работавшая в местной торговой компании, узнала, что одна из ее коллег возьмет с собой в командировку крупную денежную сумму, принадлежавшую их организации. Об этом она с целью совершения грабежа сообщила своим знакомым, указала домашний адрес своей 60-летней коллеги, а также описала ее внешность.

49-летний безработный, ранее судимый житель Великолукского района поджидал жертву в подъезде ее дома на улице Дьяконова в Великих Луках, когда женщина зашла в подъезд, злоумышленник выхватил из ее рук сумку, после чего скрылся с места происшествия на припаркованном в соседнем дворе автомобиле «Додж». За рулем иномарки находился его 25-летний приятель из поселка Кунья.

В сумке потерпевшей находились принадлежащие ей золотые изделия и 26 тысяч рублей, а также денежные средства фирмы в сумме более миллиона рублей. После совершения этого противоправного деяния все трое его участников разделили похищенное между собой и распорядились им по собственному усмотрению.

По данному факту следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 161УК РФ (грабеж). В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией, подозреваемые установлены и задержаны. После завершения расследования данное уголовное дело рассмотрел Великолукский городской суд.

Суд назначил жителю Великолукского района наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии особого режима, жителю Куньи - 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а великолучанке - 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.