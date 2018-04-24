Активисты ОНФ убрали три несанкционированные свалки в лесополосе в Печорском районе

12:58, 24 апреля 2018, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области присоединились к всероссийскому субботнику и провели уборку трех несанкционированных свалок мусора, которые граждане выявили в лесополосе в 2 км от города Печоры, близ деревни Буравцы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Ранее информацию о несанкционированных свалках мусора в лесу неравнодушные граждане предоставили в администрацию муниципалитета, однако оперативной реакции на свое обращение не дождались и вышли на уборку сами при участии активистов Народного фронта.

«Примечательно, что эти свалки были локализованы в нескольких десятках метров от шоссейной автодороги, практически у съезда в лесополосу. При этом действующий полигон ТКО расположен совсем рядом. Видно, что мусор выгружался из машин – там были отходы стройматериалов, куски сломанной бытовой техники, картонная и пластиковая упаковка, много отходов стекла, бумаги и картона, жестяные банки, ветошь и даже использованные медицинские шприцы», – рассказал активист регионального отделения ОНФ Сергей Лазученков.

Общественники убрали порядка 20 куб. м мусора в лесополосе. Контейнеры предоставила администрация муниципалитета.

На убранной территории активисты ОНФ развесили плакаты, призывающие беречь природу и не мусорить. «С любой стихийной свалкой можно бороться. Сейчас, когда на улице установилась благоприятная погода, активисты Народного фронта будут инициировать и принимать участие в экологических акциях, субботниках, помогая своими руками создавать чистоту. Безусловно, есть свалки, ликвидация которых требует напоминания властям, но и по таким объектам мы будем добиваться проведения необходимых работ», – отметил Лазученков.

Всего на карту проекта ОНФ «Генеральная уборка» нанесен 201 объект в Псковской области. Это несанкционированные свалки ТКО и стихийные места складирования мусора на территории городов, лесов и прибрежных зон. На данный момент в регионе убрано 85 свалок, отмеченных на сайте kartasvalok.ru. Общественники призывают население принимать участие в дальнейшей ликвидации экологического ущерба.