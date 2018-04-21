В Великолукском районе нетрезвый водитель повторно попался пьяным за рулём

12:01, 24 апреля 2018, ПАИ

В Великолукском районе задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днём 21 апреля у дома по улице Михеевской в деревне Букрово Великолукского района полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21063. Выяснилось, что легковушкой управлял 48-летний житель Великих Лук, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.