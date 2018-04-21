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В Великолукском районе нетрезвый водитель повторно попался пьяным за рулём

В Великолукском районе задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Днём 21 апреля у дома по улице Михеевской в деревне Букрово Великолукского района полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21063. Выяснилось, что легковушкой управлял 48-летний  житель Великих Лук, который  находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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