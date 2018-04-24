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Общество

Пять пожаров помогли потушить добровольцы с начала года в Псковской области

С начала года добровольные пожарные команды Псковской области помогли ликвидировать пять пожаров и возгораний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

При тушении пожаров были задействованы 5 единиц пожарной техники и 10 человек личного состава ДПО. Добровольцы спасли материальные ценности на сумму более 50 тысяч рублей.

Отмечается, что добровольцы также участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, крупномасштабных природных катаклизмов и других бедствий.

Напомним, что на сегодняшний день в целях улучшения противопожарной защиты населения региона созданы 143 подразделения добровольной пожарной охраны. Численность добровольных пожарных Псковской области составляет 7 тысяч 650 человек.

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