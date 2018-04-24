25 тысяч рублей лишился великолучанин, покупая фары в интернете

12:40, 24 апреля 2018, ПАИ

В Великих Луках местный житель лишился 25 тысяч рублей, покупая автомобильные фары в интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

41-летний горожанин на одном из сайтов в интернете заинтересовался объявлением о продаже автомобильных фар. Он созвонился с продавцом, который предложил ему сначала перечислить на указанный счет 25 тысяч рублей, а потом уже обещал организовать доставку фар. Великолучанин перевел деньги. Однако заказанный товар так до сих пор так и не получил, а продавец перестал выходить с ним на контакт. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Стражи порядка отмечают, что подобные факты мошенничества, связанные с операциями купли-продажи в Сети, отмечены за последние дни также в Печорах и Псковском районе.