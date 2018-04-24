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Общество

25 тысяч рублей лишился великолучанин, покупая фары в интернете

В Великих Луках местный житель лишился 25 тысяч рублей, покупая автомобильные фары в интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

41-летний горожанин на одном из сайтов в интернете заинтересовался объявлением о продаже автомобильных фар. Он созвонился с продавцом, который предложил ему сначала перечислить на указанный счет 25 тысяч рублей, а потом уже обещал организовать доставку фар. Великолучанин  перевел деньги. Однако заказанный товар так до сих пор так и не получил, а продавец перестал выходить с ним на контакт. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Стражи порядка отмечают, что подобные факты мошенничества,  связанные  с  операциями купли-продажи  в Сети, отмечены за последние дни также  в Печорах и Псковском районе.

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