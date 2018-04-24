ВЦИОМ: 90% россиян принимают участие в реформе ЖКХ

16:41, 24 апреля 2018, ПАИ

Доля россиян, принимающих участие в реформе ЖКХ, в марте составила 90%. Такие результаты первого этапа общероссийского социологического исследования «Осведомленность россиян о реформе ЖКХ» представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как сообщили Псковскому агентству информации в департаменте внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ, что согласно результатам социологического исследования, уровень осведомленности населения о проводимой реформе ЖКХ в марте составил 76%. Традиционно лучше других о реформе осведомлены респонденты старше 35 лет (79%), а также проживающие в Москве и Санкт-Петербурге (78%) и в городах с населением менее 100 тысяч человек (76%). Существенно ниже уровень осведомленности у респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (47%) и жителей сел (67%).

Наиболее распространенными формами участия населения в реформе являются установка в квартире приборов учета потребления воды (71%), энергосберегающих ламп и электрических приборов (69%), благоустройство придомовой территории (30%). Менее распространены такие формы участия граждан в реформе, как выбор способа формирования капитального ремонта дома (16%), участие в принятии решения на собрании жильцов о проведении капитального ремонта (9%), избрании Совета многоквартирного дома (9%), участие в создании товарищества собственников жилья (6%) и в контроле деятельности частной управляющей компании (4%).

Наиболее активными участниками реформы ЖКХ являются респонденты с высшим образованием (95%), россияне в возрасте от 55 лет и старше (96%), жители городов с населением более 500 тысяч человек (93%). В меньшей степени принимают участие в реформе ЖКХ россияне с начальным или неполным средним образованием (16% не принимали участия в реформе), респонденты в возрасте до 24 лет (17% не принимали участия в реформе).

Особое внимание при проведении данного исследования было уделено вопросам, связанным с региональными системами капитального ремонта многоквартирных домов, а также проведением энергоэффективного капитального ремонта.

В марте уровень информированности граждан о праве получения государственной поддержки при проведении энергоэффективного капитального ремонта составил 56%. Лучше других об этом осведомлены респонденты среднего и старшего возраста (15-16% хорошо знают об этом), проживающие в Москве и Санкт-Петербурге (12%), а также жители Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов (16-18%). Хуже осведомлены о праве получения такой поддержки респонденты в возрасте от 18 до 24 лет, с начальным и средним образованием, жители сельской местности.

Доля респондентов, определившихся с выбором между вариантами накопления средств на капитальный ремонт дома, в марте составила 45%. Накопление средств на специальном счете дома, распоряжаться которым будет ТСЖ или ЖСК, предпочитают 23% респондентов. Перечисление средств региональному оператору выбрали 22%.

Доля граждан, интересующихся новостями сферы ЖКХ, по состоянию на март оставляет 82%. В наименьшей степени проявляют интерес к новостям о сфере ЖКХ молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (не интересуются 35%). Наиболее предпочтительными каналами получения информации о различных аспектах жилищно-коммунального хозяйства для респондентов являются федеральные и местные телеканалы (41% и 36% соответственно), интернет (34%), а также информационные стенды в доме (14%). Менее популярны такие источники информации, как местные газеты (15%), федеральные газеты (6%) радио (13%) и встречи с представителями муниципальной власти, управляющих компаний и ТСЖ (9%), а также информационные буклеты, присылаемые по почте (8%).

Исследование было проведено в марте по заказу некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» в рамках сотрудничества с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию ЖКХ. В опросе приняли участие 1 тысяча 200 граждан из 130 населенных пунктов 46 субъектов Российской Федерации.