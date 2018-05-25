Секрет успеха #3: Продовольственная корзина

13:07, 25 мая 2018, ПАИ

Готовя материалы к Дню предпринимателя, который в России отмечается 26 мая, Псковское агентство информации и Псковское отделение ПАО Сбербанк не могли оставить без внимания сельское хозяйство. Поэтому в третьей части проекта мы обратились к тому, кто работает на ипортозамещение, снабжая нас продуктами, которые можно смело помечать на магазинных полках значком «эко». О том, легко ли сейчас развивать сельскохозяйственный бизнес, мы расспросили директора крестьянско-фермерского хозяйства «Прометей» Александра Конашенкова.

- Александр Алексеевич, вашему хозяйству «Прометей» уже 26 лет, а вы помните, с чего всё начиналось?

- Конечно, это было 18 февраля 1992 года. Я тогда был молодой, сейчас уже не совсем молодой, но закалённый и опытный. Мы планировали заниматься зерном и картошкой, но потом прибавились быки и овощи, было всего 30 гектаров земли, из них 10 находились в собственности, а 20 – в аренде. Начинал я сам, один, не было никаких сотрудников, помогали студенты-практиканты Великолукской сельхозакадемии, которую я сам окончил в 1990 году.

- Псковская область определённо сельскохозяйственный регион, но Гдовский район, где вы работаете, славится ещё и рыбой, и лесом. Почему же вы выбрали сельское хозяйство?

- Выбор был прост: есть такая шутка, ну или полушутка, что те, кто работает в сельском хозяйстве, если катаклизм какой-то случится, типа ядерной войны, умрут последними, потому что у них есть еда и вода. Те, кто живёт на селе, всегда в лучшей ситуации, чем те, кто в городе. А вообще я сам - работник сельского хозяйства, трудился главным агрономом в хозяйстве, и землю знал, и работу знал, и специальность знал, поэтому мне не надо было вникать. Что тут выбирать-то было? Надо выбирать то, что умеешь делать и умеешь делать хорошо. Тогда то, что ты делаешь, точно принесёт прибыль.

- Вы сказали, что начинали в одиночку, но ведь за 26 лет хозяйство стало гораздо больше и очевидно, что тут одному не справиться. Какой у вас штат сегодня и кто у вас работает, местные ли жители или приезжие?

- Случались разные времена: было и 18 человек, было и 10, было и 5, был и 1. То есть постоянно штатная численность меняется. Вот последние два года были тяжёлые, нас буквально затапливало, пришлось сократить штат, потому что доходов стало мало. У нас вообще большое количество урожая осталось в поле. Так что сейчас 5 человек трудятся.

Все те, кто у меня работает и работал, – все они местные жители. Ну и ежегодно берём на практику студентов из Великолукской сельскохозяйственной академии. В этом году 5 человек на практике, уже прибыли. Они меняются, но есть и те, кто каждый год к нам ездит.

- Сейчас много говорят о том, что студенты, ещё будучи на практике, должны договориться с работодателем о трудоустройстве после вуза. А к вам приехал на работу кто-то из практикантов?

- Дело-то в том, что у нас хозяйство фермерское, мы стараемся справляться своими силами и не набирать большой штат. Как может инженер или агроном с высшим образованием ко мне приехать, если я сам агроном? Надо создавать условия, чтобы он мог собственное хозяйство открывать и дальше там работать. Специалисты небольшому хозяйству не нужны, потому что в небольшом хозяйстве их и не должно быть много, достаточно того, что я один специалист. А если что-то не ясно, то всегда можно получить консультацию у коллег.

- К сожалению, в районах не так много рабочих мест, тем более с достойной зарплатой. А как у вас в хозяйстве с этим обстоят дела, какова средняя зарплата, если, конечно, это не секрет?

- У нас очень по-человечески относятся ко всем, кто трудится в нашем хозяйстве. Во-первых, работает столовая, которая кормит всех сотрудников бесплатными завтраками, обедами, ужинами. Во-вторых, мы обеспечиваем своих работников бесплатно всем тем, что производим. Ну и средняя зарплата у нас намного выше средней по области. Люди, которые у нас работают, не жалуются.

- Начинали вы с 30 гектаров земли, насколько же выросло за эти годы ваше хозяйство и как расширился перечень выпускаемой продукции?

- Сегодня мы обрабатываем порядка 300 гектаров земли, выращиваем картофель, капусту, морковь, свёклу, лук, огурцы, клубнику, производим быков на мясо, а также занимаемся сеном и зерном.

- Очень интересная история с быками. Как мне показалось, профиль вашего хозяйства всё же овощи, а не крупнорогатый скот?

- У нас нет племенного маточного поголовья, мы просто покупаем бычков на откорм. Отходов производства же достаточно: они едят некондиционные картофель, морковь, свёклу. Плюс зерно. Так они незаметно и подрастают, а потом мы обеспечиваем нашу столовую высококачественной говядиной. Часть у нас - обыкновенные бычки, а часть - Абердин-ангусы, это уже мраморное мясо. Маточное поголовье завести чрезвычайно сложно и дорого. Например, тёлки породы Абердин-ангус стоят больше 100 тысяч рублей. Сложно будет это дело окупить.

- А много вы держите бычков?

- От 100 до 20-25 быков. Их количество варьируется в течение года: часть идёт на убой, потом мы покупаем новых на откорм.

- Наверное, проблем со сбытом мяса, особенно мраморной говядины, у вас нет. Куда вы её поставляете?

- Некоторую часть мы используем в столовой, потому что народ должен есть хорошее мясо. Причём нет разницы, какое мясо отправлять в столовую – попадётся под руку мраморное, значит, будет мраморное.

- Не съедает же ваша столовая за год 70 быков?

- Ну, если 50-60 человек работает на уборке, то две недели - и быка нет.

- Получается, что вы совсем не растите мясо на продажу? Разве это выгодно?

- Часть говядины мы, конечно, реализуем. В основном сдаём её на мясокомбинат в город Тосно Ленинградской области.

- С мясом всё понятно, оно уходит в Ленинградскую область, до которой из Гдовского района ближе, чем до Пскова. А ваши овощи? Они тоже достаются соседям?

- Да, основную массу мы поставляем в Ленинградскую область – в соседние Кингисеппский и Сланцевский районы, но частично продукция идёт и в Псков, правда, здесь у нас своих торговых точек нет, поэтому её берут райпо и перекупщики. А в 2017 году мы сотрудничали со «Столбушинским продуктом», выращивали для них морковь, свёклу, тыкву и репу. Можете поесть их овощные чипсы, например, из моркови – она выращена у нас.

- «Столбушинский продукт» довольно известный бренд. У вас, видимо, какие-то особые сорта, раз они обратились именно в «Прометей»?

- Им не нужны были особые сорта, им необходима продукция без ядохимикатов. Надо сказать, что ту же репу было достаточно сложно вырастить, используя минимальное количество удобрений.

- Получается, что обычно удобрений используется больше? А ядохимикаты против вредителей и болезней у вас применяются? Как это всё отражается на конечном качестве овощей?

- Если нет необходимости в ядохимикатах, то мы спокойно выращиваем без них. Овощи тогда может быть будут мельче, может быть урожайность ниже, но, соответственно, за это надо цену выше ставить.

Вообще мы большое внимание уделяем экологичности нашей продукции. Если сравнивать кратность применения ядов, то наши крупные и, тем более, зарубежные сельхозпроизводители делают по картошке 9-10 обработок только по фитофторе, мы же обходимся одной-двумя. Представьте, это практически в 10 раз меньше нагрузка. И это только по фитофторозу, не считая обработки против вредителей и сорняков. По зерну мы вообще не применяем ядохимикаты. А ведь это зерно идёт на корм бычкам.

Всё, что мы продаём, вся наша продукция сертифицирована, всё проверено, нигде остаточных ядохимикатов не обнаружено.

- Уже весна, самое время начинать посадочные работы, поделитесь планами этот сезон. Может быть, что-то новенькое выращивать собираетесь?

- Нет, мы оставим всё на уровне прошлого года, потому что, с одной стороны, у нас земельные ресурсы ограничены, а с другой, - у нас севооборот уже сложился. Так что, не считая трав под сенокос, мы около 200 га займём зерном, картофелем и разными овощами: огурцами, помидорами, луком, морковью и прочими.

- Вы выращиваете огурцы и помидоры? Вероятно, в хозяйстве имеется тепличный комплекс?

- Нет, мы огурцы выращиваем в открытом грунте, так они вкуснее. И у нас сложился определённый контингент покупателей, которые ежегодно их приобретают, а им нужны именно такие огурцы, открытого грунта. И помидоры мы тоже в открытый грунт сажаем, а потом их солим и зелёными, и красными. Солёные зелёные помидоры для меня вообще вкус детства: я до сих пор помню, как нас в школе ими кормили и картошкой с маслом.

- Памятуя историю с бычками, которых вы частично растите для своей столовой, не могу не спросить: помидоры и огурцы тоже идут для питания работников или их можно где-то купить?

- Конечно, можно купить, мы же солим несколько тонн, так что всем хватает – и на продажу, и в столовую. Нам вообще можно заранее сделать заказ, и мы засолим необходимую партию.

Ещё мы квашеную капусту делаем. Знаете, как вкусно: капуста, лучок туда, потом масло ... – обалдеть. И картошки наварить…

- Получается, что вы продаёте и свежие овощи, и консервированные. А что приносит прибыль больше?

- Консервация – это же переработка, на которую мы тоже тратимся. Тут получается другой товар, на который идёт другая прибавочная стоимость. Честно говоря, мы как-то не задавались целью определить прибыльность по солёным овощам, вот по полевым культурам прибыльность у нас рассчитана.

- Псковская область, говорят, зона рискованного земледелия. Сложно ли на самом деле у нас здесь заниматься сельским хозяйством?

- Давайте слово «рискованного» уберём, зона сложного земледелия: если не успел что-то сделать, тогда опоздал. Чтобы заниматься сельским хозяйством у нас, нужно иметь необходимое количество техники и народа. Вот в прошлом году какое было болото, пришлось всю картошку копать вручную. Но на сезонную работу к нам приходило много людей, до 50 человек собиралось! Если бы не было этого коллектива, то не смогли бы убрать, потому что уборочная техника в поле работать не могла. Всё зависит от руководителя. От того, как он всё организует, и от техники, от быстроты уборки.

У нас тут всё сложно: сложно посадить, сложно вырастить, сложно убрать, ещё сложнее продать. Но это же надо делать.

- Наверняка погода – это не единственная проблема у сельхозпроизводителей. С какими трудностями вам ещё пришлось столкнуться?

- Для кого-то это трудности, а для нас просто обычная жизнь. Если задумываться, то тут сплошные трудности. Хотелось, чтобы было как: пришёл на склад, кнопку нажал - и всё бы охлаждалось. У нас этого нет, потому что оборудование чрезвычайно дорогое. Складских помещений, таких качественных, нормальных, у нас нет, и помощи для их постройки тоже нет. Если это всё взять в кредит, то всю жизнь надо будет расплачиваться. К кредитам мы вообще стараемся аккуратно подходить. Техника чрезвычайно дорогая, запчасти – всё это дорого. Хотелось бы стать миллиардером сразу, но этого как-то не получается, так что потихоньку живём, работаем.

Вот каких-то административных трудностей в части получения земли у нас, в Гдовском районе, нет. Только всё равно сейчас с нуля открыть своё сельскохозяйственное производство практически никто не имеет возможности.

- Почему? Что вы имеете в виду?

Это энергоёмкое и денежноёмкое дело. На простейшую ферму, по самым скромным подсчётам, надо порядка 20 млн рублей. Никто денег на такое рискованное дело не даст.

- Подождите, но есть же гранты, которые ежегодно раздают на самых разных уровнях. Вот в Псковской области администрация снова объявила грантовый конкурс. И есть же примеры, когда люди получали средства и развивали своё хозяйство.

- Если ты уже что-то делаешь, имеешь какой-то задел, тогда фермерский грант - это подспорье. Но полностью, с нуля, на эти деньги, без посторонней помощи, открыть такое, настоящее, стоящее дело невозможно.

В своё время мы подавали на грант на семейную ферму. Там была сумма в 5 миллионов рублей. Так как случилась большая конкуренция, мы получили только третью часть этого гранта: сначала 1 млн 600 тыс. рублей, потом добавили до 1 млн 900 тысяч. Мы что-то на эти деньги купили, но бизнес-план выполнить не смогли.

- Вы говорили о том, что очень осторожно относитесь к кредитам. Мне кажется, что сейчас ни одно предприятие не в состоянии обойтись без привлечения заёмных средств. Вам это удаётся?

Безусловно, мы брали кредиты. В этом направлении мы работаем со Сбербанком, и я не помню случаев отказа, когда мы запрашивали какие-то средства. Мы просто стараемся не брать излишние суммы и отдаём всегда раньше срока. Я считаю, что у нашего хозяйства достаточно грамотная финансовая политика.

- А на что пошли заёмные средства?

- Например, последнее: купили грузовую машину и трактор помощнее. Своих денег на такие вот покупки нам не хватало. Эта техника нам здорово помогла. Причём успели взять кредит и купить до подорожания. Трактор мы покупали за 1 млн 200, а теперь он уже 2 миллиона с лишним стоит, машина тоже намного дороже стала.

Ещё мы сейчас кредитуемся в Сбербанке по программе Министерства сельского хозяйства, когда ставка снижена до 5%. Один кредит в миллион уже получили на весенне-полевые работы. Ещё 700 тысяч берём на покупку бычков.

- Я так понимаю, что, по вашему мнению, сейчас начать с нуля бизнес в сельскохозяйственной отрасли крайне сложно. Но, может быть, у вас есть какой-то совет для тех, кто рискнул?

- Я бы предостерёг от гигантомании и призывал бы сразу рассчитать собственные средства и силы. Надо понимать, что на начальном этапе кредита никто не даст. Так что остаётся только рассчитывать на свои силы и свой опыт. Можно ещё скооперироваться с кем-то, работать с другим хозяйством в сотрудничестве. Ну и надо учиться, чтобы знания были. Потому что в сельском хозяйстве, если весной что-то не так посеял, сделал какую-то ошибку, то осенью уже ты её исправить не сможешь.

- Несмотря на все трудности, которые вы перечислили, хозяйству «Прометей» удаётся успешно работать уже более четверти века. В чём же залог вашего успеха?

Секрет моего успеха - это постоянная планомерная работа, мы не мечемся из стороны в сторону. Плюс у нас разноплановое хозяйство, поэтому если что-то не удалось, то, может, что-то другое выросло. Это смягчает риски, правда, и увеличивает сложность ведения бизнеса, ведь на каждую культуру своё надо: свою обработку, свои семена.

Я так думаю, что ещё секрет в постоянстве: мы не обманываем народ. Мы уже заработали своё имя. И, конечно, постоянно учимся. А ещё стараемся применять всё самое передовое, лучшие сорта, лучшие технологи, это всё стоит дороже, но даёт отдачу.