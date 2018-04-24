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Общество

Более 80 тысяч рублей долга по алиментам заплатил пскович

В Пскове мужчина заплатил 85 тысяч 500 рублей долга по алиментам своему несовершеннолетнему ребенку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В соответствии с решением Псковского городского суда, начиная с апреля 2015 года отец-должник обязан был выплачивать алименты в размере 25% от всех видов заработка на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако, решение суда исполнялось не в полном объеме. Исполнительное производство было возобновлено в августе 2017 года, должник был объявлен в розыск.

Приставы приостановили действие водительских прав, арестовали счета и ограничили право на выезд за пределы РФ. Кроме того, псковича привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) в виде обязательных работ на 40 часов, которые он исполнил, но долг так и не заплатил. После этого приставы привлекли мужчину уже к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ. Как только пскович об этом узнал, он сразу выплатил весь долг по алиментам и заключил мировое соглашение со взыскателем.

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