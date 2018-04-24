Всероссийская акция «Узнай о своих долгах» стартует в Псковской области 25 апреля

13:31, 24 апреля 2018, ПАИ

25 апреля в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области стартует всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, цель данного мероприятия – привлечение внимания населения региона к проблеме наличия неоплаченных задолженностей.

Отмечается, что 25 апреля будут проходить акции, проводимые судебными приставами Псковской области в крупных торговых центрах, гипермаркетах, организациях Пскова и области. Так, проверить себя и своих родственников на наличие задолженности можно будет в торговом комплексе «Лента» с 11:00 до 13:00, в Многофункциональном центре (улица Белинского, 77а) с 14:30 до 16:30 и с 17:30 до 20:00 в торговом комплексе «Империал». «В мобильных офисах в супермаркетах области все желающие смогут получить информацию о наличии долга, проконсультироваться у специалиста Управления о порядке погашения долгов, а также оплатить задолженность через терминал. Участие в акции – дело добровольное», - рассказали в УФССП по региону.

Также информационная акция преследует еще одну важную цель – привлечение внимание граждан к интернет-сервису службы «Банк данных исполнительных производств». «Этот сервис доступен на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области. Любой желающий, на данном сервисе, может получить информацию об имеющихся задолженностях, а также способах их оплаты», - отметили в региональном ведомстве.