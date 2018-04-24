В Усвятском районе поступило первое заявление на ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка

14:23, 24 апреля 2018, ПАИ

В Усвятском районе в Пенсионный фонд России поступило первое заявление на ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Такое решение приняла семья Леоновых Оксаны и Дениса, у которых 31 января родилась дочь Алёна. Они стали первыми в районе, кто зарегистрировал в ЗАГСе второго ребенка, рожденного в этом году. В семье подрастает старшая дочь Алина, ей восемь лет.

Сертификат на материнский (семейный) капитал Оксана получила в феврале, при его выдаче специалист Отдела разъяснил способы распоряжения средствами МСК, рассказал о праве на получение ежемесячных выплат за счет средств МСК, о способах подачи заявления.

Семья Леоновых решила сразу не торопиться с выбором направления использования, а после семейных обсуждений супругами было принято решение о получении ежемесячной выплаты. «Для нашей семьи размер выплаты является хорошей финансовой поддержкой, так как сейчас работает только муж, а я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Возможность получения такой выплаты из средств МСК - это действительно важное решение, которое поможет молодым семьям улучшить свое материальное положение», - сказала Оксана.

В апреле заявление о назначении ежемесячной выплаты из средств МСК было подано через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Напоминаем, что с этого года круг возможностей распоряжения средствами МСК существенно расширился. Теперь молодые семьи могут рассчитывать на ежемесячную материальную помощь.

С января 2018 года работает инициатива президента Российской Федерации по поддержке демографической программы – нуждающиеся семьи, в которых, начиная с 01.01.2018 года, родится или будет усыновлен второй ребенок, имеют право на ежемесячную выплату из средств МСК, если доход на члена семьи ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания.

В Псковской области эта сумма составляет 17 тысяч 697 рублей. Сумма ежемесячной выплаты для семей региона составляет 10 тысяч 652 рублей, это размер прожиточного минимума на ребенка в регионе за II квартал 2017 года.

Еще раз отметим, что выплата будет осуществляться из средств материнского (семейного) капитала перечислением на счет гражданина в российской кредитной организации.