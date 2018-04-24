До +13 градусов ожидается в Псковской области 25 апреля

18:21, 24 апреля 2018, ПАИ

25 апреля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие дожди, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем - от +8 до +13. Атмосферное давление будет ниже нормы. Радиационный фон находится в норме.