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Общество

До +13 градусов ожидается в Псковской области 25 апреля

25 апреля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие дожди, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит  от +2 до +7 градусов, днем - от +8 до +13. Атмосферное давление будет ниже нормы. Радиационный фон находится в норме.

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