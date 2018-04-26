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Общество

Гипермаркет «Ашан» и еще один многозальный кинотеатр строят в Пскове

В интернете размещены предложения для арендаторов и планировки торгово-развлекательного центра «Fjord plaza», который строит компания ООО «Эгле» в Пскове на Рижском проспекте у поворота на поселок Родина. Об этом сообщается на сайте проекта.

Судя по планировкам, в ТРЦ будут 2 ресторана, кинотеатр с 7 залами, 103 магазина, несколько кафе и киосков, фуд-корт, зоны детских развлечений и продовольственный гипермаркет. Возможно, речь идет о французской сети «Ашан», так как на визуализациях фасада ТРЦ можно увидеть именно ее логотип.

Также, отмечается, что архитектурная концепция и дизайн интерьеров ТРЦ разработаны английским архитектурным бюро «Dyer».

План первого этажа

План второго этажа

Строительство ТРЦ началось 16 января, и по состоянию на 8 апреля, по данным сайта, он готов на 33%. Открытие ТРЦ планируется на 1-й квартал 2019 года.

Ход строительства на 8 апреля

Представители компании «Эгле» не смогли дать ПАИ комментарий относительно подробностей проекта.

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