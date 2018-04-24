Некоммерческие организации Псковской области могу принять участие в конкурсе соцпроектов «Активное поколение»

15:40, 24 апреля 2018, ПАИ

В Псковской, Архангельской, Мурманской и Вологодской области объявлен конкурс социальных проектов среди некоммерческих организаций учреждений и инициативных групп граждан «Активное поколение». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам организаторов, целью проекта является поддержка, распространение и развитие практик организации заботы для старшего поколения в местных сообществах преимущественно в малых городах и селах.

В рамках конкурса поддерживаются проекты по нескольким направлениям: «Создание условий для формирования активной жизненной позиции пожилых людей в решении социальных проблем и развитии местного сообщества»; «Развитие устойчивых форм самоорганизации и взаимопомощи при участии пожилых людей»; «Развитие услуг, гражданских и добровольческих инициатив, направленных на социальную и профессиональную адаптацию пожилых людей».

Программа «Активное поколение» реализуется при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Максимальный размер финансирования одного проекта для юридических лиц и органов ТОС составляет 150 тыс. рублей. Для инициативных групп - 25 тыс. рублей.

Заявки на конкурс принимаются до 17:00 23 мая в офисе Центра устойчивого развития Псковской области, Псков, улица Ленина, дом 7. Часы работы: с 10:00 до 17:00. Выходные дни: суббота, воскресенье. Контактный телефон 8 (8112)-29-10-95, 29-10-92. Форму заявки и Положение можно скачать на сайте.