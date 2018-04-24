Tele2 выиграла на конкурсе СХ WORLD AWARDS

13:59, 24 апреля 2018, ПАИ

Компания Tele2 победила в двух номинациях и заняла призовые места еще в девяти на конкурсе СХ WORLD AWARDS. Престижная международная премия вручается за успешные проекты и инновации в области улучшения клиентского опыта.

Tele2 впервые участвовала в конкурсе СХ WORLD AWARDS и сразу успешно выступила в 11 из 15 номинаций премии. Оператор победил в категориях «Лучший клиентский опыт в В2В-секторе» и «Лучшая команда клиентского опыта», а проекты компании еще в 9 номинациях получили высокую оценку жюри. Tele2 обошла других мобильных операторов, которые заняли призовые места всего в двух номинациях. Конкурс включал 2 этапа: эссе и защиту проектов. Участников оценивали 46 профессиональных экспертов, в том числе из других стран, а победителей выбирали путем тайного голосования.

В номинации «Лучший клиентский опыт в В2В-секторе» Tele2 победила с проектом дистанционного обслуживания и системой электронного документооборота. В отличие от сложившейся на рынке практики, оператор предлагает услуги персонального менеджера всем корпоративным клиентам, вне зависимости от размера компании и суммы ежемесячного счета. Оптимизировать ресурсы Tele2 помогает централизация сервисов и четкая маршрутизация запросов клиентов между дистанционными службами поддержки.

«В номинации «Лучший клиентский опыт в В2В-сегменте» мы обошли сильных конкурентов из других отраслей. Tele2 всегда считала своим ключевым преимуществом первоклассное обслуживание корпоративных клиентов, и нам важно, что его качество отметило экспертное сообществ», – заявила директор по клиентскому сервису Tele2. Дистанционное обслуживание избавляет клиентов от необходимости обращаться в офисы

Tele2 Наталья Лошкарева.

В компании работает система электронного документооборота, которая позволяет быстро обмениваться документами между компанией и Tele2. Благодаря электронной цифровой подписи (ЭЦП) клиенты могут заключить договор дистанционно и получить SIM-карты курьером. При этом ЭЦП используется как на этапе подключения компании, так и во время ее обслуживания.