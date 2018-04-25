Топ-10 самых дорогих домов Пскова: «Классный вид из окна» и ещё много чего хорошего

08:58, 25 апреля 2018, ПАИ

Сотни квадратных метров, кедровая сауна, пристань и селекционные розы. Какие еще есть причуды у богатых? Псковское агентство информации подготовило обновленный рейтинг самых дорогих коттеджей, расположенных в Пскове и его окрестностях, и оказалось, что за полгода ситуация на вторичном рынке элитного жилья несколько изменилась. Самое дорогое уже продано, цены на невостребованные дома упали, а их владельцы стали более лаконично описывать свои хоромы. Правда, фотографии объектов по-прежнему оставляют желать лучшего.

10-е место

На последней строчке рейтинга оказался одноэтажный дом в поселке Неёлово в 5 километрах от Пскова. Коттедж из газоблоков площадью 190 м² выставлен на продажу за 11 миллионов рублей. Он был построен в 2015 году, утеплен, имеются тройные стеклопакеты с энергосбережением. В описании значатся три спальни, кухня-гостиная, холл, веранда, большой санузел, гидробокс, кедровая сауна, отапливаемый гараж и котельная. Высота потолков – 3 метра, пол сделан из итальянского керамогранита, а в спальнях постелен ламинат. Позаботился собственник и о стенах – оштукатурил, поклеил обои.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





























Вода в дом поступает из скважины и очищается при помощи септика, проведен газ. На участке 35 соток есть декоративный пруд, плодовые деревья, туи, а для отдыха в теплое время года пригодится беседка, жаровня и садовая мебель. Кстати, мебель и технику покупатель получит вместе с недвижимостью.

9-е место

Потратив на 1 миллион больше, можно поселиться на таком же расстоянии от Пскова в деревне Загорицы. Там продаётся двухэтажный кирпичный дом площадью 280 м², утепленный техноплексом. Продавец указывает, что цоколь обложен гранитом, в ближайшее время планируется облицовка кирпичом. В доме оборудовано газовое отопление, вода поступает из собственной скважины. На первом этаже выполнен ремонт, второй этаж и цокольный подготовлены под чистовую отделку.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

































В описании своих хором владелец не поскупился на буквы. Он рассказывает, что на первом расположилась кухня площадью 15 м², две жилые комнаты, совмещенный санузел, холл, кладовая и гардеробная. На втором этаже - две комнаты, санузел, гостевая с выходом в зимний сад, откуда, по заверению владельца, открывается «классный вид на речку». Еще есть цокольный этаж с котельной, хозяйственным помещением, сауной, комнатой отдыха, санузлом. С нижнего этажа также можно попасть в сад. Помимо него на участке в 12 соток обустроены уличное освещение и теплый гараж размером 150 м², в котором есть два заезда, подвал, ремонтная яма, овощехранилище и мансардный этаж. Приятно провести время предлагается в зимней беседке размером 20 м² с видом на речку. В такой беседке многие не отказались бы пожить – в ней есть свет, вода, канализация, теплый пол и профессиональная печь.

Ландшафтный дизайн включает в себя плодовые и декоративные растения, тротуарные дорожки и заезд во двор, выложенные из брусчатки, а также дорожки в саду из бутового камня. Дренажная система, видеонаблюдение и сигнализация, автоматические ворота на въезде входят в число преимуществ при покупке этого объекта. К тому же, рядом с домом находятся современная детская площадка, теннисный корт, конюшня, магазины, школа, детский сад, остановка, сосновый лес, озеро, бассейн и парк. В общем, живи – не хочу.

8-е место

Если такой вариант не подходит, потратьте на 800 тысяч дороже и купите кирпичный коттедж в деревне Хотицы в пригороде Пскова. Площадь дома за 12,8 миллиона рублей равна 317 м². Он облицован декоративным кирпичом, есть два этажа, мансарда. На первом этаже - холл, гардеробная, гостиная, санузел и кухня с выходом на задний двор; на втором - большая спальня с гардеробной, на мансарде - холл, две спальни и санузел. Построен также подвал с техническим блоком, сауной, двумя большими залами и подсобными помещениями.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



















Площадка перед фронтальным входом выложена тротуарной плиткой, а площадь всего участка составляет 15 соток. Подведены и подключены все коммуникации - газ, вода, канализация, есть система фильтров. «Дом полностью готов для комфортного и счастливого проживания. Ждёт заботливых хозяев!» - уверен его нынешний владелец.

7-е место

Имея 16,5 миллионов, можно поселиться в двухэтажном бревенчатом доме площадью 360 м² в деревне Раздолье. По сравнению с сентябрём 2017 года он подешевел на 700 тысяч рублей, так что, возможно, с покупкой не стоит торопиться.

Коттедж 2012 года постройки расположен в 9 километрах от Пскова на берегу реки Великой – до воды всего 150 метров. Фундамент сделан из бетонных блоков, стены - из цельного бревна, облицованы сайдингом. Установлены стеклопакеты, проведено электричество 15 кВт (220-380), спутниковое телевидение, есть скважина, разводка воды, канализация, септик. На цокольном этаже хозяин обустроил подвал и мастерскую, на первом - кухню, спальню, веранду на втором – еще 3 комнаты. Везде сделан внутренний ремонт, в интерьере преобладают плитка и дерево. Вариантов отопления два: либо печное, либо электрическое.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито







































На участке площадью 40 соток расположился огромный банный комплекс (108 м²!), состоящий из сауны, душевой, трех комнат отдыха и веранды. В общей комнате отдыха есть даже большой камин. Рядом построена беседка (22,5 м²) со стационарным кирпичным мангалом, коптильней и печкой-камином, хозблок, мастерская и гостевой домик. Автомобили новый владелец и его гости смогут ставить в гараж на две машины или на стоянку с таким же количеством мест.

В объявлении также отмечен ландшафтный дизайн – газоны, брусчатка, хвойные насаждения (туи, можжевельники, кипарисовики, кедры, голубые ели), клумбы, аллеи селекционных роз. Есть и садовая зона - яблони, груши, абрикосы, сливы, вишни, ягодные кустарники. По всему периметру участка - деревянное ограждение с автоматическими воротами.

Продавец готов отдать мебель, бытовую и цифровую технику, садовые инвентарь и технику (косилки, трактор-тягач, снегоочистители). «Можно жить», - констатирует он и упоминает о готовности поторговаться.

6-е место

Добавляем еще 1 миллион рублей – и двери готов распахнуть трехэтажный кирпичный дом площадью 310 м² в деревне Новая Гоголевка. В коттедже частично нет отделки, но уже есть все удобства: отопление - газовый котел, канализация – септик, вода – скважина, электричество.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

































На первом имеется кухня, гостиная, кабинет 15 и санузел; на втором – четыре комнаты, санузел, сауна, зимний сад с выходом на открытый балкон; на мансардном – зал размером 90 м². Есть также гараж на четыре машины и подвал 2,5 метра высотой с двумя хозяйственными помещениями.

Коттедж стоит на земельном участке площадью 40 соток, по всему периметру которого установлена дренажная система. По словам продавца, который уже подготовил все документы, готов к любой форме расчетов и торгу, объект огорожен красивым кирпичным забором и ухожен.

5-е место

Двухэтажный кирпичный дом за 18 миллионов рублей в историческом центре Пскова описан крайне лаконично. Коттедж площадью 320 м² находится на участке 11 соток по улице Герцена, 18 на Запсковье. Есть газовое отопление, скважина и городское водоснабжение, канализация. Установлены охранная, пожарная сигнализации, кондиционеры, два камина, бильярдная, бассейн, сауна, три санузла, гараж. Некоторую мебель покупатель получит в подарок.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



























4-е место

На порядок дороже – за 20 млн 100 тысяч рублей – продаётся четырехэтажный кирпичный дом площадью 350 м² на участке 10 соток по 1-му Бутырскому переулку, 22. Нынешний владелец снизил цену с 22,5 миллионов рублей и готов оставить всю мебель и бытовую технику, лишь бы хоть кто-то «въехал и жил».



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито







































Все коммуникации, как и в предыдущем варианте, городские, проведен свет мощностью 30 кВт, установлен газовый котёл. Во всём доме и бане стоят кондиционеры, ведется видеонаблюдение, есть два камина, русская баня и сауна. Ландшафтный дизайн, ворота и роллеты, открывающиеся с кнопки, новая асфальтированная дорога, по мнению нынешнего хозяина, должны стать стимулом для покупки его дома. «Ни с одной стороны дома нет соседей забор в забор», - уточняет он. Также в объявлении указан гараж на две машины и «ещё много чего хорошего». Другими словами, «вложений при заезде – ноль».

3-е место

Тройку самой дорогой недвижимости Пскова замыкает дом «на одном из лучших участков» в коттеджном поселке по улице Архитектора Гермейера. Чтобы поселиться в кирпичном трёхэтажном строении площадью 300 м², потребуется 22 миллиона рублей.

Дом расположен на благоустроенном участке площадью 19 соток и полностью подходит для постоянного проживания. «Надежный, добротный, теплый, комфортный», - пишет проживающий в нём миллионер. Он указывает, что сделана полная разводка электросетей, установлены светильники, проведена канализация, водоснабжение. Отапливается коттедж при помощи водяных радиаторов, в кухне, прихожей и ванных комнатах - теплый пол. В гостиной, к тому же, есть дровяной камин, а в сауне - печь.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

































Внутренняя отделка, по словам владельца, очень уютная и современная. «Мягкие натуральные цветовые решения создают уютную атмосферу. Все помещения просторные, светлые. В отделке использованы качественные современные материалы», - говорится в описании.

Новых жильцов ждёт еще один бонус - функциональная и удобная планировка. На первом этаже расположены прихожая, гостиная, кухня, комната, туалет; на втором – 3 спальни, в одной из них даже есть выход на балкон, и ванная комната. В подвале находятся прачечная, котельная, большая комната, сауна, туалет и кладовая. На участке есть баня площадью 50 м², гараж и мастерская.

Также указывается, что к поселку очень удобный подъезд, а вокруг – «замечательная живописная природа – лес, река в 25 метрах от дома, чистый свежий воздух».

«Отличный выбор в поиске комфортной загородной жизни - много места, комнат, сауна, камин, балкон, отличная придомовая территория. Расположен близко к городу», - пишет владелец коттеджа, который почему-то решил продать такое привлекательное жилье.

2-е место

«Отличный коттедж для большой семьи в городской черте Пскова» предлагает хозяин дома, занявшего вторую строчку рейтинга элитного жилья. Потратив 23 млн 900 тысяч рублей, вы сможете жить в историческом месте - недалеко от Снетогорского монастыря рядом с рекой Великой. Общая площадь двухэтажного кирпичного дома - 414 м², в нём есть два этажа, а также подземный и мансардный. Стены сделаны из кирпича, фундамент – из плиты. Отопление - газовое, вода - центральная, канализация - локальная.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито













Земельный участок размером 30 соток размежеван, на нём продуман и выполнен ландшафтный дизайн: высажены огромные голубые ели, туи, плодовая аллея с яблонями, грушами, черешнями, виноградом, сливой и абрикосом, выделен и участок для грядок. Въезд на территорию возможен с двух сторон, везде установлены автоматические ворота, забор - кирпичный.

Планировка дома, как говорит его владелец, очень интересная. На площади 300 м² имеются 9 комнат, гостиная с камином, кухня-столовая, 4 санузла, подземный высокий этаж, зонированный на котельную, гараж на 2-3 машиноместа, кладовую и подсобные помещения.

Единственный собственник уже подготовил документы на продажу своего жилья и в качестве подарка предоставит реальному покупателю дизайн-проект отделки под ключ.

1-е место

Лидер рейтинга самого элитного жилья Пскова - усадьба на улице Троицкой, которая уже очень долго ждет покупателя. Год назад она стоила 27 миллионов, в конце сентября 2017 года - 35, а сейчас продавец понизил цену до 25. К тому же, он готов к торгу.

Напомним, трехэтажный кирпичный дом стоит на берегу реки Великой в 11 километрах от центра Пскова, общая территория выставленного на продажу объекта составляет 0.37 га, а самого коттеджа - 500 м². Садовые дорожки и парковочные площадки выполнены из цветной брусчатки, территория усадьбы ограждена забором из кирпича, въезд оформлен кованными автоматическими воротами. Хозяйственная постройка представлена сооружением для кухни, садового инвентаря, тремя отапливаемыми гаражами с автоматическими дверьми, в подвале которой имеются технические помещения под системы водоснабжения и отопления. Есть собственное водоснабжение (скважина) и теплоснабжение (котлы - электрический, дизельный и на твердом топливе), дизельная электростанция. В настоящее время проводятся работы по подключению газа.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



































Также на территории имеется мангал, сад с фруктово-ягодными деревьями, пристань с оборудованным пляжем, спортивный городок и детская площадка с качелями и горкой. В придачу покупатель получит спортивный зал, бильярдную, гидромассажную ванну и сауну, помещение для хранения овощей и две гостевые комнаты.