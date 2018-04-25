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Топ-10 самых дорогих домов Пскова: «Классный вид из окна» и ещё много чего хорошего
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Экономика

Топ-10 самых дорогих домов Пскова: «Классный вид из окна» и ещё много чего хорошего

Сотни квадратных метров, кедровая сауна, пристань и селекционные розы. Какие еще есть причуды у богатых? Псковское агентство информации подготовило обновленный рейтинг самых дорогих коттеджей, расположенных в Пскове и его окрестностях, и оказалось, что за полгода ситуация на вторичном рынке элитного жилья несколько изменилась. Самое дорогое уже продано, цены на невостребованные дома упали, а их владельцы стали более лаконично описывать свои хоромы. Правда, фотографии объектов по-прежнему оставляют желать лучшего. 

10-е место

На последней строчке рейтинга оказался одноэтажный дом в поселке Неёлово в 5 километрах от Пскова. Коттедж из газоблоков площадью 190 м² выставлен на продажу за 11 миллионов рублей. Он был построен в 2015 году, утеплен, имеются тройные стеклопакеты с энергосбережением. В описании значатся три спальни, кухня-гостиная, холл, веранда, большой санузел, гидробокс, кедровая сауна, отапливаемый гараж и котельная. Высота потолков – 3 метра, пол сделан из итальянского керамогранита, а в спальнях постелен ламинат. Позаботился собственник и о стенах – оштукатурил, поклеил обои.

  • Коттедж в Неёлово
    Фото: Авито
  • Коттедж в Неёлово
    Фото: Авито
  • Коттедж в Неёлово
    Фото: Авито
  • Коттедж в Неёлово
    Фото: Авито
  • Коттедж в Неёлово
    Фото: Авито
  • Коттедж в Неёлово
    Фото: Авито
  • Коттедж в Неёлово
    Фото: Авито
  • Коттедж в Неёлово
    Фото: Авито
  • Коттедж в Неёлово
    Фото: Авито
  • Коттедж в Неёлово
    Фото: Авито
  • Коттедж в Неёлово
    Фото: Авито
  • Коттедж в Неёлово
    Фото: Авито
  • Коттедж в Неёлово
    Фото: Авито
  • Коттедж в Неёлово
    Фото: Авито
  • Коттедж в Неёлово
    Фото: Авито

Вода в дом поступает из скважины и очищается при помощи септика, проведен газ. На участке 35 соток есть декоративный пруд, плодовые деревья, туи, а для отдыха в теплое время года пригодится беседка, жаровня и садовая мебель. Кстати, мебель и технику покупатель получит вместе с недвижимостью.

9-е место

Потратив на 1 миллион больше, можно поселиться на таком же расстоянии от Пскова в деревне Загорицы. Там продаётся двухэтажный кирпичный дом площадью 280 м², утепленный техноплексом. Продавец указывает, что цоколь обложен гранитом, в ближайшее время планируется облицовка кирпичом. В доме оборудовано газовое отопление, вода поступает из собственной скважины. На первом этаже выполнен ремонт, второй этаж и цокольный подготовлены под чистовую отделку.

  • Дом в Загорицах
    Фото: Авито
  • Дом в Загорицах
    Фото: Авито
  • Дом в Загорицах
    Фото: Авито
  • Дом в Загорицах
    Фото: Авито
  • Дом в Загорицах
    Фото: Авито
  • Дом в Загорицах
    Фото: Авито
  • Дом в Загорицах
    Фото: Авито
  • Дом в Загорицах
    Фото: Авито
  • Дом в Загорицах
    Фото: Авито
  • Дом в Загорицах
    Фото: Авито
  • Дом в Загорицах
    Фото: Авито
  • Дом в Загорицах
    Фото: Авито
  • Дом в Загорицах
    Фото: Авито
  • Дом в Загорицах
    Фото: Авито
  • Дом в Загорицах
    Фото: Авито
  • Дом в Загорицах
    Фото: Авито
  • Дом в Загорицах
    Фото: Авито

В описании своих хором владелец не поскупился на буквы. Он рассказывает, что на первом расположилась кухня площадью 15 м², две жилые комнаты, совмещенный санузел, холл, кладовая и гардеробная. На втором этаже - две комнаты, санузел, гостевая с выходом в зимний сад, откуда, по заверению владельца, открывается «классный вид на речку». Еще есть цокольный этаж с котельной, хозяйственным помещением, сауной, комнатой отдыха, санузлом. С нижнего этажа также можно попасть в сад. Помимо него на участке в 12 соток обустроены уличное освещение и теплый гараж размером 150 м², в котором есть два заезда, подвал, ремонтная яма, овощехранилище и мансардный этаж. Приятно провести время предлагается в зимней беседке размером 20 м² с видом на речку. В такой беседке многие не отказались бы пожить – в ней есть свет, вода, канализация, теплый пол и профессиональная печь.

Ландшафтный дизайн включает в себя плодовые и декоративные растения, тротуарные дорожки и заезд во двор, выложенные из брусчатки, а также дорожки в саду из бутового камня. Дренажная система, видеонаблюдение и сигнализация, автоматические ворота на въезде входят в число преимуществ при покупке этого объекта. К тому же, рядом с домом находятся современная детская площадка, теннисный корт, конюшня, магазины, школа, детский сад, остановка, сосновый лес, озеро, бассейн и парк. В общем, живи – не хочу.

8-е место

Если такой вариант не подходит, потратьте на 800 тысяч дороже и купите кирпичный коттедж в деревне Хотицы в пригороде Пскова. Площадь дома за 12,8 миллиона рублей равна 317 м². Он облицован декоративным кирпичом, есть два этажа, мансарда. На первом этаже - холл, гардеробная, гостиная, санузел и кухня с выходом на задний двор; на втором - большая спальня с гардеробной, на мансарде - холл, две спальни и санузел. Построен также подвал с техническим блоком, сауной, двумя большими залами и подсобными помещениями.

  • Коттедж в деревне Хотицы
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Хотицы
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Хотицы
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Хотицы
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Хотицы
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Хотицы
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Хотицы
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Хотицы
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Хотицы
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Хотицы
    Фото: Авито

Площадка перед фронтальным входом выложена тротуарной плиткой, а площадь всего участка составляет 15 соток. Подведены и подключены все коммуникации - газ, вода, канализация, есть система фильтров. «Дом полностью готов для комфортного и счастливого проживания. Ждёт заботливых хозяев!» - уверен его нынешний владелец.

7-е место

Имея 16,5 миллионов, можно поселиться в двухэтажном бревенчатом доме площадью 360 м² в деревне Раздолье. По сравнению с сентябрём 2017 года он подешевел на 700 тысяч рублей, так что, возможно, с покупкой не стоит торопиться.

Коттедж 2012 года постройки расположен в 9 километрах от Пскова на берегу реки Великой – до воды всего 150 метров. Фундамент сделан из бетонных блоков, стены - из цельного бревна, облицованы сайдингом. Установлены стеклопакеты, проведено электричество 15 кВт (220-380), спутниковое телевидение, есть скважина, разводка воды, канализация, септик. На цокольном этаже хозяин обустроил подвал и мастерскую, на первом - кухню, спальню, веранду на втором – еще 3 комнаты. Везде сделан внутренний ремонт, в интерьере преобладают плитка и дерево. Вариантов отопления два: либо печное, либо электрическое.  

  • Дом в деревне Раздолье
    Фото: Авито
  • Дом в деревне Раздолье
    Фото: Авито
  • Дом в деревне Раздолье
    Фото: Авито
  • Дом в деревне Раздолье
    Фото: Авито
  • Дом в деревне Раздолье
    Фото: Авито
  • Дом в деревне Раздолье
    Фото: Авито
  • Дом в деревне Раздолье
    Фото: Авито
  • Дом в деревне Раздолье
    Фото: Авито
  • Дом в деревне Раздолье
    Фото: Авито
  • Дом в деревне Раздолье
    Фото: Авито
  • Дом в деревне Раздолье
    Фото: Авито
  • Дом в деревне Раздолье
    Фото: Авито
  • Дом в деревне Раздолье
    Фото: Авито
  • Дом в деревне Раздолье
    Фото: Авито
  • Дом в деревне Раздолье
    Фото: Авито
  • Дом в деревне Раздолье
    Фото: Авито
  • Дом в деревне Раздолье
    Фото: Авито
  • Дом в деревне Раздолье
    Фото: Авито
  • Дом в деревне Раздолье
    Фото: Авито
  • Дом в деревне Раздолье
    Фото: Авито

На участке площадью 40 соток расположился огромный банный комплекс (108 м²!), состоящий из сауны, душевой, трех комнат отдыха и веранды. В общей комнате отдыха есть даже большой камин. Рядом построена беседка (22,5 м²) со стационарным кирпичным мангалом, коптильней и печкой-камином, хозблок, мастерская и гостевой домик. Автомобили новый владелец и его гости смогут ставить в гараж на две машины или на стоянку с таким же количеством мест. 

В объявлении также отмечен ландшафтный дизайн – газоны, брусчатка, хвойные насаждения (туи, можжевельники, кипарисовики, кедры, голубые ели), клумбы, аллеи селекционных роз. Есть и садовая зона - яблони, груши, абрикосы, сливы, вишни, ягодные кустарники. По всему периметру участка - деревянное ограждение с автоматическими воротами.

Продавец готов отдать мебель, бытовую и цифровую технику, садовые инвентарь и технику (косилки, трактор-тягач, снегоочистители). «Можно жить», - констатирует он и упоминает о готовности поторговаться.

6-е место

Добавляем еще 1 миллион рублей – и двери готов распахнуть трехэтажный кирпичный дом площадью 310 м² в деревне Новая Гоголевка. В коттедже частично нет отделки, но уже есть все удобства: отопление - газовый котел, канализация – септик, вода – скважина, электричество.

  • Коттедж в деревне Новая Гоголевка
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Новая Гоголевка
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Новая Гоголевка
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Новая Гоголевка
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Новая Гоголевка
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Новая Гоголевка
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Новая Гоголевка
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Новая Гоголевка
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Новая Гоголевка
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Новая Гоголевка
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Новая Гоголевка
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Новая Гоголевка
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Новая Гоголевка
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Новая Гоголевка
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Новая Гоголевка
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Новая Гоголевка
    Фото: Авито
  • Коттедж в деревне Новая Гоголевка
    Фото: Авито

На первом имеется кухня, гостиная, кабинет 15 и санузел;  на втором – четыре комнаты, санузел, сауна, зимний сад с выходом на открытый балкон; на мансардном – зал размером 90 м².  Есть также гараж на четыре машины и подвал 2,5 метра высотой с двумя хозяйственными помещениями.

Коттедж стоит на земельном участке площадью 40 соток, по всему периметру которого установлена дренажная система. По словам продавца, который уже подготовил все документы, готов к любой форме расчетов и торгу, объект огорожен красивым кирпичным забором и ухожен.

5-е место

Двухэтажный кирпичный дом за 18 миллионов рублей в историческом центре Пскова описан крайне лаконично. Коттедж площадью 320 м² находится на участке 11 соток по улице Герцена, 18 на Запсковье. Есть газовое отопление, скважина и городское водоснабжение, канализация. Установлены охранная, пожарная сигнализации, кондиционеры, два камина, бильярдная, бассейн, сауна, три санузла, гараж. Некоторую мебель покупатель получит в подарок.

  • Дом по улице Герцена, 18 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по улице Герцена, 18 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по улице Герцена, 18 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по улице Герцена, 18 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по улице Герцена, 18 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по улице Герцена, 18 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по улице Герцена, 18 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по улице Герцена, 18 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по улице Герцена, 18 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по улице Герцена, 18 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по улице Герцена, 18 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по улице Герцена, 18 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по улице Герцена, 18 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по улице Герцена, 18 в Пскове
    Фото: Авито

4-е место

На порядок дороже – за 20 млн 100 тысяч рублей – продаётся четырехэтажный кирпичный дом площадью 350 м² на участке 10 соток по 1-му Бутырскому переулку, 22. Нынешний владелец снизил цену с 22,5 миллионов рублей и готов оставить всю мебель и бытовую технику, лишь бы хоть кто-то «въехал и жил».

  • Дом по 1-му Бутырскому переулку, 22 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по 1-му Бутырскому переулку, 22 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по 1-му Бутырскому переулку, 22 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по 1-му Бутырскому переулку, 22 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по 1-му Бутырскому переулку, 22 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по 1-му Бутырскому переулку, 22 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по 1-му Бутырскому переулку, 22 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по 1-му Бутырскому переулку, 22 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по 1-му Бутырскому переулку, 22 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по 1-му Бутырскому переулку, 22 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по 1-му Бутырскому переулку, 22 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по 1-му Бутырскому переулку, 22 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по 1-му Бутырскому переулку, 22 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по 1-му Бутырскому переулку, 22 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по 1-му Бутырскому переулку, 22 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по 1-му Бутырскому переулку, 22 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по 1-му Бутырскому переулку, 22 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по 1-му Бутырскому переулку, 22 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по 1-му Бутырскому переулку, 22 в Пскове
    Фото: Авито
  • Дом по 1-му Бутырскому переулку, 22 в Пскове
    Фото: Авито

Все коммуникации, как и в предыдущем варианте, городские, проведен свет мощностью 30 кВт, установлен газовый котёл. Во всём доме и бане стоят кондиционеры, ведется видеонаблюдение, есть два камина, русская баня и сауна. Ландшафтный дизайн, ворота и роллеты, открывающиеся с кнопки, новая асфальтированная дорога, по мнению нынешнего хозяина, должны стать стимулом для покупки его дома. «Ни с одной стороны дома нет соседей забор в забор», - уточняет он. Также в объявлении указан гараж на две машины и «ещё много чего хорошего». Другими словами, «вложений при заезде – ноль».

3-е место

Тройку самой дорогой недвижимости Пскова замыкает дом «на одном из лучших участков» в коттеджном поселке по улице Архитектора Гермейера. Чтобы поселиться в кирпичном трёхэтажном строении площадью 300 м², потребуется 22 миллиона рублей.

Дом расположен на благоустроенном участке площадью 19 соток и полностью подходит для постоянного проживания. «Надежный, добротный, теплый, комфортный», - пишет проживающий в нём миллионер. Он указывает, что сделана полная разводка электросетей, установлены светильники, проведена канализация, водоснабжение. Отапливается коттедж при помощи водяных радиаторов, в кухне, прихожей и ванных комнатах - теплый пол. В гостиной, к тому же, есть дровяной камин, а в сауне - печь.   

  • Дом в коттеджном поселке по улице Архитектора Гермейера
    Фото: Авито
  • Дом в коттеджном поселке по улице Архитектора Гермейера
    Фото: Авито
  • Дом в коттеджном поселке по улице Архитектора Гермейера
    Фото: Авито
  • Дом в коттеджном поселке по улице Архитектора Гермейера
    Фото: Авито
  • Дом в коттеджном поселке по улице Архитектора Гермейера
    Фото: Авито
  • Дом в коттеджном поселке по улице Архитектора Гермейера
    Фото: Авито
  • Дом в коттеджном поселке по улице Архитектора Гермейера
    Фото: Авито
  • Дом в коттеджном поселке по улице Архитектора Гермейера
    Фото: Авито
  • Дом в коттеджном поселке по улице Архитектора Гермейера
    Фото: Авито
  • Дом в коттеджном поселке по улице Архитектора Гермейера
    Фото: Авито
  • Дом в коттеджном поселке по улице Архитектора Гермейера
    Фото: Авито
  • Дом в коттеджном поселке по улице Архитектора Гермейера
    Фото: Авито
  • Дом в коттеджном поселке по улице Архитектора Гермейера
    Фото: Авито
  • Дом в коттеджном поселке по улице Архитектора Гермейера
    Фото: Авито
  • Дом в коттеджном поселке по улице Архитектора Гермейера
    Фото: Авито
  • Дом в коттеджном поселке по улице Архитектора Гермейера
    Фото: Авито
  • Дом в коттеджном поселке по улице Архитектора Гермейера
    Фото: Авито

Внутренняя отделка, по словам владельца, очень уютная и современная. «Мягкие натуральные цветовые решения создают уютную атмосферу. Все помещения просторные, светлые. В отделке использованы качественные современные материалы», - говорится в описании.

Новых жильцов ждёт еще один бонус - функциональная и удобная планировка. На первом этаже расположены прихожая, гостиная, кухня, комната, туалет; на втором – 3 спальни, в одной из них даже есть выход на балкон, и ванная комната. В подвале находятся прачечная, котельная, большая комната, сауна, туалет и кладовая. На участке есть баня площадью 50 м², гараж и мастерская.

Также указывается, что к поселку очень удобный подъезд, а вокруг – «замечательная живописная природа – лес, река в 25 метрах от дома, чистый свежий воздух».

«Отличный выбор в поиске комфортной загородной жизни - много места, комнат, сауна, камин, балкон, отличная придомовая территория. Расположен близко к городу», - пишет владелец коттеджа, который почему-то решил продать такое привлекательное жилье.

2-е место

«Отличный коттедж для большой семьи в городской черте Пскова» предлагает хозяин дома, занявшего вторую строчку рейтинга элитного жилья. Потратив 23 млн 900 тысяч рублей, вы сможете жить в историческом месте - недалеко от Снетогорского монастыря рядом с рекой Великой. Общая площадь двухэтажного кирпичного дома - 414 м², в нём есть два этажа, а также подземный и мансардный. Стены сделаны из кирпича, фундамент – из плиты. Отопление - газовое, вода - центральная, канализация - локальная.

  • Коттедж недалеко от Снетогорского монастыря
    Фото: Авито
  • Коттедж недалеко от Снетогорского монастыря
    Фото: Авито
  • Коттедж недалеко от Снетогорского монастыря
    Фото: Авито
  • Коттедж недалеко от Снетогорского монастыря
    Фото: Авито
  • Коттедж недалеко от Снетогорского монастыря
    Фото: Авито
  • Коттедж недалеко от Снетогорского монастыря
    Фото: Авито
  • Коттедж недалеко от Снетогорского монастыря
    Фото: Авито

Земельный участок размером 30 соток размежеван, на нём продуман и выполнен ландшафтный дизайн: высажены огромные голубые ели, туи, плодовая аллея с яблонями, грушами, черешнями, виноградом, сливой и абрикосом, выделен и участок для грядок. Въезд на территорию возможен с двух сторон, везде установлены автоматические ворота, забор - кирпичный.

Планировка дома, как говорит его владелец, очень интересная. На площади 300 м² имеются 9 комнат, гостиная с камином, кухня-столовая, 4 санузла, подземный высокий этаж, зонированный на котельную, гараж на 2-3 машиноместа, кладовую и подсобные помещения.

Единственный собственник уже подготовил документы на продажу своего жилья и в качестве подарка предоставит реальному покупателю дизайн-проект отделки под ключ.

1-е место

Лидер рейтинга самого элитного жилья Пскова - усадьба на улице Троицкой, которая уже очень долго ждет покупателя. Год назад она стоила 27 миллионов, в конце сентября 2017 года - 35, а сейчас продавец понизил цену до 25. К тому же, он готов к торгу.

Напомним, трехэтажный кирпичный дом стоит на берегу реки Великой в 11 километрах от центра Пскова, общая территория выставленного на продажу объекта составляет 0.37 га, а самого коттеджа - 500 м².  Садовые дорожки и парковочные площадки выполнены из цветной брусчатки, территория усадьбы ограждена забором из кирпича, въезд оформлен кованными автоматическими воротами. Хозяйственная постройка представлена сооружением для кухни, садового инвентаря, тремя отапливаемыми гаражами с автоматическими дверьми, в подвале которой имеются технические помещения под системы водоснабжения и отопления. Есть собственное водоснабжение (скважина) и теплоснабжение (котлы - электрический, дизельный и на твердом топливе), дизельная электростанция. В настоящее время проводятся работы по подключению газа.

  • Усадьба на улице Троицкой
    Фото: Авито
  • Усадьба на улице Троицкой
    Фото: Авито
  • Усадьба на улице Троицкой
    Фото: Авито
  • Усадьба на улице Троицкой
    Фото: Авито
  • Усадьба на улице Троицкой
    Фото: Авито
  • Усадьба на улице Троицкой
    Фото: Авито
  • Усадьба на улице Троицкой
    Фото: Авито
  • Усадьба на улице Троицкой
    Фото: Авито
  • Усадьба на улице Троицкой
    Фото: Авито
  • Усадьба на улице Троицкой
    Фото: Авито
  • Усадьба на улице Троицкой
    Фото: Авито
  • Усадьба на улице Троицкой
    Фото: Авито
  • Усадьба на улице Троицкой
    Фото: Авито
  • Усадьба на улице Троицкой
    Фото: Авито
  • Усадьба на улице Троицкой
    Фото: Авито
  • Усадьба на улице Троицкой
    Фото: Авито
  • Усадьба на улице Троицкой
    Фото: Авито
  • Усадьба на улице Троицкой
    Фото: Авито

Также на территории имеется мангал, сад с фруктово-ягодными деревьями, пристань с оборудованным пляжем, спортивный городок и детская площадка с качелями и горкой. В придачу покупатель получит спортивный зал, бильярдную, гидромассажную ванну и сауну, помещение для хранения овощей и две гостевые комнаты.

Ульяна Ловыгина
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ТОП-10 самых дорогих домов Пскова: миллионы в метрах ТОП-10 самых дорогих маленьких квартир Пскова: фантастические запросы и где они обитают ТОП-10 самых дорогих домов Пскова: обычная двухэтажка и асфальтовый подъезд ТОП-10 самых дорогих квартир в Пскове: венецианская штукатурка, дубовая лестница и собственный кинозал ТОП-10 самых дешевых квартир в Пскове: старинный дом, апарт-отель и уютный дворик ТОП-10 самых дорогих квартир в Пскове: особая планировка, пруд и баня с веником ТОП-10 самых дорогих домов Пскова: авторский проект, свой выход в озеро и причал для яхты ТОП-10 самых дорогих домов Пскова: кожаная мебель, массив дуба и шкурки медведя
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Выездной площадкой Петербургского экономического форума может стать Псков
25 апреля 2018
Выездной площадкой Петербургского экономического форума может стать Псков
Вопросы развития Великих Лук обсудил Михаил Ведерников с Николаем Козловским
23 апреля 2018
Вопросы развития Великих Лук обсудил Михаил Ведерников с Николаем Козловским
Белорусское мясо на 1,2 миллиона рублей не пропустили в Россию псковские пограничники
20 апреля 2018
Белорусское мясо на 1,2 миллиона рублей не пропустили в Россию псковские пограничники
Заманить пряником: ПАИ-live с Анастасией Ивановой (ВИДЕО)
19 апреля 2018
Заманить пряником: ПАИ-live с Анастасией Ивановой (ВИДЕО)
Более 15 млн рублей заработал МФЦ в бюджет Псковской области в первом квартале 2018 года
19 апреля 2018
Более 15 млн рублей заработал МФЦ в бюджет Псковской области в первом квартале 2018 года
В России уничтожили в 2,5 раза больше санкционных товаров в 2017 году
17 апреля 2018
В России уничтожили в 2,5 раза больше санкционных товаров в 2017 году
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
17 апреля 2018
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
14 апреля 2018
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции

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