Псковский драмтеатр примет участие в XIX Международном фестивале «Радуга» в Санкт-Петербурге

14:33, 24 апреля 2018, ПАИ

1 июня в 16:00 и 19:00 в Санкт-Петербурге, в рамках Международного театрального фестиваля, на сцене Большого театра кукол Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина покажет спектакль «Каштанка» в постановке актрисы Юлии Пересильд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фестиваль «Радуга» проводится петербургским Театром юного зрителя имени А. А. Брянцева. В этом году в «Радуге» примут участие коллективы из России, Франции, Италии, Венгрии, Китая, Польши, Словакии, Белоруссии, Литвы. Среди участников – спектакль великого режиссера Анатолия Васильева «Старик и море», постановки лидеров европейской режиссуры Оскараса Коршуноваса («Мера за меру» из Варшавы) и Виктора Бодо («Записки сумасшедшего» из Будапешта).

Напомним, что 24 мая спектакль псковского драмтеатра будет показан в Москве на фестивале «Черешневый лес».