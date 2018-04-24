Путин подписал перечень поручений по итогам медиафорума ОНФ «Правда и справедливость»

14:59, 24 апреля 2018, ПАИ

Президент РФ подписал поручения по итогам V Медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который провел Народный фронт в марте 2018 года в Калининграде. Поручения касаются как общих профессиональных тем – дополнительная поддержка СМИ для детей и подростков, закрепление особого статуса журналистов, работающих в местах боевых действий, – так и проблем, с которыми участники форума сталкиваются у себя в регионах, например, вырубки хвойных лесов в Омской области, нарушения при ремонте дорог в Ростовской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

«Форумы Народного фронта давно стали уникальной площадкой, где активисты напрямую, минуя чиновничий фильтр, обсуждают с главой государства те вопросы жизни страны, региона, отрасли, которые сейчас больше всего беспокоят людей. И, что самое ценное, за этим обсуждением всегда следуют конкретные решения. Пятый Медиафорум ОНФ снова предоставил такую возможность. Более того, наш форум стал первой публичной площадкой, на которой вместе с главой государства обсуждались главные темы его послания – главного программного документа страны. И практически по всем самым серьезным вопросам, о которых говорили журналисты, президент дал поручения правительству, Генпрокуратуре, Союзу журналистов России. На их исполнение отводится всего несколько месяцев – «раскачиваться» некогда. Тем более, что Народный фронт будет самым внимательным образом контролировать исполнение каждого поручения главы государства», - прокомментировала сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.

Участники Медиафорума во время пленарного заседания, на которое был приглашен президент страны, лидер Народного фронта Владимир Путин, попросили главу государства поддержать инициативу региональных тележурналистов и передать 22-ю кнопку в списке кабельных телеканалов муниципальным телерадиокомпаниям. Они объяснили, что пока есть аналоговое вещание, у телезрителей остается возможность видеть местные каналы. Но когда телевещание полностью перейдет на цифровой формат, жители муниципальных образований останутся без местных новостей.

Президент РФ отметил, что прежде чем отключать аналоговое телевидение, надо будет «сто раз посмотреть, каковы будут результаты». И поручил правительству РФ до 1 июля рассмотреть целесообразность отбора обязательного общедоступного телеканала в каждом муниципальном образовании с закреплением за таким телеканалом 22 позиции в сетях связи.

В тот же срок кабинет министров должен представить поправки в законодательство РФ, которые обеспечат прием сигнала обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов для жителей населенных пунктов вне зоны эфирного наземного вещания, а также для малоимущих граждан.

Во время общения с главой государства журналисты призвали поддерживать детские газеты, журналы, вернуть детские эфиры в федеральное вещание, разработать государственную программу развития СМИ для подрастающего поколения. Путин согласился с тем, что должна быть комплексная программа и обещал не бросать этот вопрос. До 1 июля, согласно подписанному поручению, правительство должно представить предложения по дополнительным мерам поддержки СМИ, специализирующихся на выпуске продукции для детей и подростков.

Еще одно поручение касается сотрудников СМИ, которые работают в зонах боевых действий. На Медиафоруме ОНФ вопрос об определении их статуса поднял председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Президент поручил правительству РФ совместно с профессиональным союзом до 1 июля рассмотреть вопрос – возможно ли определить в законодательстве статус журналистов, которые командируются в места вооруженных конфликтов и боевых действий. Кроме статуса, предстоит рассмотреть возможность дополнительного законодательного урегулирования вопросов, касающихся возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью журналиста при его нахождении в командировке в зонах вооруженных конфликтов или боевых действий.

Помимо профессиональных вопросов участники Медиафорума говорили с главой государства о самых острых темах, которые волнуют жителей их регионов. В результате он поручил Генеральной прокуратуре РФ до 1 июня провести проверки нарушений законодательства, которые выявили активисты ОНФ. В Омской области - это незаконная вырубка хвойных лесов в Тарском районе. В Ростовской – многочисленные нарушения при ремонте автомобильных дорог. Президент также поручил разобраться в случаях, когда на активистов ОНФ, выявивших противозаконные факты, оказывали серьезное давление, и даже создавалась угроза их жизни и здоровью.

Кроме того, глава государства подписал поручение до 1 ноября внести поправки, которые усилят ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе обеспечат применение обязательных работ за совершение таких правонарушений.

Журналисты обсудили с главой государства и перспективу открытия в стране многофункциональных культурных центров. По итогам форума Владимир Путин поручил создать такой центр в Калининграде. Напомним, о необходимости открытия подобных центров президент заявил в своем послании Федеральному собранию 1 марта, и первая культурная организация должна появиться во Владивостоке. Следующим станет самый западный регион страны. На Медиафоруме глава государства подчеркнул: «Это все-таки анклавный регион России, и нужно помочь людям иметь доступ к нашим основным художественным ценностям».